业内人士：中国大陆芯片投资推动二手半导体设备价格继续大涨

过去两年，由于需求旺盛，二手芯片制造设备的价格飙升，尤其是在中国大陆，预计中国大陆今年将占全球芯片产能的五分之一。

据《日经亚洲评论》报道，业内人士透露，用于将电路蚀刻到硅片上的二手光刻机价格翻了一番。二手芯片制造设备供应商 SurplusGLOBAL Japan 的高级副总裁 Shuji Kumazawa 表示，“这是二手半导体生产设备前所未有的繁荣，一旦商品一上市，买家就会出现。”

随着芯片短缺的持续，芯片制造商正在扩大现有的生产线，并建设新的生产线。芯片制造设备的供应商无法满足如此高的需求。一家租赁公司的代表指出，“新产品的交付时间已经从一年延长到大约一年半。”

“老实说，我们更喜欢新设备，但为了应对客户产量的突然激增，我们选择了二手设备，因为它们可以快速采购。”一家芯片制造商的代表表示。

据悉，旧设备的价格根据其状况和使用年限而有所不同。租赁公司 Mitsubishi HC Capital 的一名销售代表说，“有些设备的价格甚至涨了四倍。”

该报道指出，用于 200mm 晶圆的传统设备的短缺尤其明显。虽然智能手机和类似设备通常使用 300mm 晶圆的芯片，但 200mm 晶圆仍用于制造汽车和电器的芯片。自 1990 年代以来，200mm 晶圆设备一直是主流产品，因此二手市场上出售的许多晶圆设备已有逾 20 年历史。一位消息人士称，“即便如此，在某些情况下，它们的价格与其刚上市时的价格相同。”

中国大陆在传统芯片的生产线上投入了大量资金，根据国际半导体产业协会（SEMI）的数据，全球对 200mm 晶圆厂设备的投资在 2020 年超过 30 亿美元后，预计 2021-2022 年将达到 50 亿美元。预计中国大陆今年将占全球产能的 21%，成为领先地区。