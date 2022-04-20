消息称上海昆山持续封控，重庆成都 iPad 产线被迫减产

据 DigiTimes 报道，中国上海、昆山封控的冲击正在持续扩大，连位于成都的苹果供应链也出现问题，即使昆山解封复工，短期内影响只会持续扩大。

重庆 NB 供应链近期传出，手中塑胶、机构等零组件，库存已经用完，苹果 iPad 供应链被迫降低生产，生产线员工需求量砍半，另方面，上海港导致塞港更严峻，恐造成供应链回堵。

目前供应链最大问题有二，一为生产端：华东，尤其是昆山生产的零组件，无法顺利生产与运送，导致断链危机浮现，二为物流端：上海港因为防疫，导致塞港更严峻，即使供应链启动，然货品无法运送出港，货运仓库满载，仍会导致供应链物流回堵，影响产能。

供应链原本因为半导体供需不及，导致 IC 缺料，长短料影响已延续 1 年，如今面临的新断链危机，是来自塑胶、金属等零组件，该类型零组件属于长料，各厂顶多备料 1~2 个月，如今多数已近水位低点，然重要的该料件生产据点昆山仍处于防控阶段。

有业者透露，目前螺丝急缺，到处在找料，急到跳脚，却无可奈何，被只有几毛钱不到的小零件卡住。昆山也有解封迹象，然而距离大规模复工，仍有一段路，供需能否及时衔接上，仍待观察。

此外，还有消息传出，在成都生产的 iPad 生产线，因为缺料，产能被迫降载。