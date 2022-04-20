暴雪官宣：《魔兽世界》怀旧服将上线“巫妖王之怒”

IT之家 4 月 20 日消息，在昨晚的《魔兽世界》内容更新发布会上，暴雪宣布，怀旧服将更新“巫妖王之怒”。

预告视频：

诺森德的呼唤

你们以风暴之势席卷了艾泽拉斯和外域。如今，巫妖王的军队正在诺森德的冰封大陆上等待着你们。直面亡灵天灾，登上冰冠堡垒之巅，与巫妖王本尊决一胜负。

英雄职业

死亡骑士

掌握死亡骑士的通灵能力，使用职业专属的符文铭刻专业技能来增强武器。创建一个初始等级为 55 级的死亡骑士角色，斩断巫妖王的束缚枷锁，亲手塑造自己的命运。

其他特色

直击天灾

巫妖王的随从无穷无尽，他的决心也不动不移。积蓄力量，准备作战。在“巫妖王之怒”中，你将：

探索地下城和团队副本

阻止复生巫妖克尔苏加德的密谋，协助龙眠神殿的巨龙对抗玛里苟斯，准备和巫妖王展开命中注定的最终决战。

探索诺森德

完成任务，探索区域，提升力量，在战斗中升至 80 级。突袭阴森恐怖的天谴之门，在冬拥湖擂响战鼓，解开达拉然重获新生的秘密，还有更多精彩内容。

掌握铭文之道

成为与纸笔打交道的铭文师，驾驭魔力颜料和笔墨。雕琢强大的雕文来强化技能，绘制注有魔力的卷轴，铭文专业技能还将带来无限可能。