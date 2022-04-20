阿斯麦 ASML：2025 年将具备年产 70 部极紫外光刻机的能力

4 月 20 日消息，周三美股盘前荷兰光刻机制造商阿斯麦公布 2022 年第一季度财报。第一季度公司营收为 35.34 亿欧元，净利润为 6.95 亿欧元，均高于市场预期。虽然公司预测的第二季度业绩不及分析师预期，但阿斯麦称，今年第二季度芯片制造设备的市场需求超过供应量，因此上调长期营收预期，维持今年 20% 的营收增幅和 55 台极紫外光科技的产能预期不变。

阿斯麦首席执行官彼得・温宁克（Peter Wennink）表示：“我们继续能看到市场对我们产品的需求高于目前产能。”“根据需求和增加产能的计划，我们预计将重新考量 2025 年的业绩情况和未来增长态势。我们计划在下半年发布最新消息。”

阿斯麦称，今年第一季度公司共售出 9 台最新款极紫外光刻机。这种机器可以蚀刻更小电路，从而提高芯片容量和处理速度。

此前阿斯麦为加快光刻机交付速度，决定推迟进行设备测试，对当季利润造成了一定程度的影响。加之公司预测的第二季度营收低于分析师预期，短期内影响到市场对阿斯麦股价的乐观情绪。

公司首席财务官罗杰・达森（Roger Dassen）表示，第二季度并未将 8 亿欧元应收未收账款计入当季营收预期。他说，“我们预计第二季度末的出货量将超过第一季度末。”

达森还提到劳动力、零部件、运费和能源价格上涨所带来的影响。“如果要量化的话，我认为今年总体毛利率可能会增长 1% 左右。”

达森表示，由于和供应短缺相关的服务费用上涨、航运走廊和燃料价格变化造成的运输成本飙升，以及劳动力市场“非常激烈”的竞争，公司面对的通胀压力正在加大。

达森透露，与 2020 年相比，目前阿斯麦极紫外光刻机的产能增加了一倍。“所以到 2025 年将能生产 70 多部极紫外光刻机。”

目前阿斯麦垄断极紫外光刻机市场。去年公司为加快交付速度，选择跳过在自家工厂完成的一些最终测试。这意味着客户可以更快拿到机器，但公司第一季度不得不推迟确认约 20 亿欧元的设备销售账款。

阿斯麦的客户有三星电子和台积电等芯片制造商，其与日本尼康公司在用于生产更成熟芯片的深紫外光刻机领域存在竞争关系。

今年 3 月份芯片交货期升至新高。根据市场研究机构报告，3 月份芯片交货期又增加了两天时间，已经达到 26.6 周。

荷兰国际集团 (ING) 驻阿姆斯特丹分析师马克・海瑟林克 (Marc Hesselink) 表示：“在订单非常充足和产能持续上升的双重因素支持下，已经看出明年情况会很好。”海瑟林克表示，他认为整体情况不会改变，“未来数年市场需求仍将很高”。

自今年年初以来，阿斯麦股价已经下跌约 22%，衡量科技股的欧洲斯托克 600 指数同期下跌了 23%。