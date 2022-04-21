消息称半数苹果供应链深受上海疫情影响，智能手机需求或再调降

《日经亚洲评论》最近的一项分析发现，苹果的 200 家顶级供应商中有一半在上海及周边地区设有工厂，最近该地区的疫情管控措施和因此导致的交通物流限制对商业、生产活动的影响正不断增加。

根据对苹果最新供应链名单的分析，超过 70 家公司在江苏省设有向苹果供货的制造工厂，其中大部分位于上海附近的昆山和苏州。此外名单中有约 30 家公司在上海设有工厂。

上述这些供应商涵盖了从 iPhone 第二大组装厂和硕、iPad 主力组装厂仁宝，到显示器、PCB、热部件、电池和声学元件等领域。

例如，声学元件供应商瑞声科技、电子零件制造商 Panasonic、面板制造商日本显示器 (JDI)，都有厂房位于受疫情影响的苏州。上海有和硕及组装 Mac 的广达。昆山的苹果供应厂商除了和硕、仁宝、欣兴电子以外，还有南亚塑胶和散热模组厂双鸿等。

这份供应链名单通常每年发布一次，囊括了苹果在材料、制造和产品组装方面 98% 的指出。2021 版更凸显了上海地区对于全球科技和汽车供应链的重要性。而且这些供应商大多数不仅服务于苹果，同时也是谷歌、微软、英特尔、华为、小米和 OPPO 等全球和国内科技巨头的供应商。

但当前的疫情管控政策，使许多在该地区拥有生产设施的供应商担心恢复正常运营需要数月时间。

面板供应商友达光电董事长彭双浪对《日经亚洲评论》表示，“我们认为影响比去年的限电政策要严重得多，因为它涉及到广泛的供应链，”“为此导致的中断不是针对单个公司或行业，而是全球供应链事件，在最坏的情况下可能导致供应链中断。”

友达光电为惠普、戴尔、华硕和特斯拉等供货，在昆山和苏州设有工厂。他表示，恢复正常生产还需要“至少再过一个季度。”“一些非常基本的材料，如纸箱，严重短缺。运送所有材料和部件的货车司机也严重短缺，”

电源解决方案制造商台达电子尽管已被列入苏州的“白名单”企业，但在最坏的情况下，其 4 月份的产量仍可能下降 20%。“5 月和 6 月的情况应该会有所改善，以抵消 4 月的影响，但这将取决于大苏州地区供应商的复工进度。”台达电子 CEO 郑平说。

另外一家日本的电子元件供应商则表示，由于苏州和上海的严重物流问题，其在苏州的工厂已经停止运营，自己的材料和零部件供应商也已暂停生产。

与此同时，据多家物流服务提供商和供应商称，上海的港口和机场在严格疫情管控和交通限制下运营，给企业带来了巨大挑战。“长三角地区的物流，包括上海、苏州、昆山、太仓到无锡，基本上是停滞不前的。即使人们可以凭通行证出行，也不太可能安排足够的货车。”一家物流公司的经理表示。

“5 月和 6 月对许多消费电子品牌供应商来说至关重要。如果不能及时提高产量以通过海运货物运输，他们可能会错过欧洲和美国的圣诞假期销售旺季，因为港口的拥堵 —— 除非他们通过空运来运输，否则成本要高得多。”惠普一家主要供应商的高管强调。

Counterpoint Research 分析师 Ivan Lam 表示，封锁不仅会影响供应和生产，还会影响需求。“在需求方面，我们看到自今年早些时候深圳封锁以来，中国的消费者支出大幅放缓。我们可能会再次将今年智能手机市场的预期进一步下调几个百分点。”