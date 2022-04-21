苹果 iOS 15.5 / iPadOS 15.5 公测版 Beta 2 发布

【点此直达描述文件下载】

IT之家 4 月 21 日消息，苹果昨天向 iPhone 和 iPad 用户推送了 iOS / iPadOS 15.5 开发者预览版 Beta 2 更新（内部版本号：19F5057e），本次更新距离上次发布隔了 2 周时间。今天 iOS / iPadOS 15.5 公测版 Beta 2 进行了更新。

与之前的 iOS 15 版本相比，iOS 15.5 和 iPadOS 15.5 是次要更新，并且更改的内容有限。苹果可能会在不久的将来某个时候发布 Apple Music Classical 应用 (已提及到)。苹果正在使用 iOS 15.5 更新为功能奠定基础，该功能将允许“阅读器”App 开发人员添加指向外部网站链接，以便在 App Store 之外注册和管理账户。

Apple Pay Cash 也有一些小的变化，添加了请求和发送选项，苹果正在对过去在钱包应用中可用的 iTunes Pass 进行一些更改。

《苹果 iOS 15.5/ iPadOS 15.5 开发者预览版 Beta 发布：正开发古典音乐、通用控制兼容升级...（附更新内容大全）》

如何升级 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版 / 公测版？

只需下载安装【描述文件】即可在系统更新中探测到开发版 / 公测版升级，描述文件下载途径见下文。

需要注意的是，因苹果各区域节点服务器配置缓存问题，可能有些地方探测到升级更新的时间略有延迟，一般半小时内，不会太久。

从哪里下载 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版 / 公测版描述文件？

方法一：关注 IT之家微信公众号（点此进入），发送消息【描述文件】或【苹果】即可得到自动回复的下载链接。如下图所示：

方法二：打开 IT之家App（点此下载），依次点击【发现】→【苹果描述文件】即可找到下载链接。如下图所示：

方法三：前往《苹果 iOS 描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版 / 限制升级…… 必备》下载。

附苹果 iOS 历史固件下载大全：

《IT之家精华：苹果 iOS 系统发布 / 固件下载 / 升级更新大全表》