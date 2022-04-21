苹果 MagSafe 外接电池新固件解锁 7.5W 充电，兼容 iPhone 12/13 系列手机

IT之家 4 月 21 日消息，据 MacRumors 报道，苹果昨天发布了为 MagSafe 外接电池设计的固件更新，事实证明，新固件可以在旅途中实现外接电池的 7.5W 充电，高于之前的 5W 限制。

在一份支持文件中，苹果表示“MagSafe 外接电池”用户可以将他们的固件更新到 2.7.b.0 版本，以获得更快的 7.5W 充电能力。

更新 MagSafe 外接电池可以通过将其连接到 iPhone 并等待（这个过程可能需要长达一周的时间），或者使用 Mac 或 iPad 在五分钟内更新来完成。苹果建议用户将 Lightning 线缆连接到 MagSafe 外接电池，然后将 USB 端插入 iPad 或 Mac 以启动更新过程。

用户可以通过将 MagSafe 外接电池连接到 iPhone，然后转到“设置”>“通用”>“关于”>“MagSafe 外接电池”来检查 MagSafe 外接电池正在运行的固件版本。需要 2.7.b.0 版本才能获得 7.5W 充电。

当“MagSafe 外接电池”于 2021 年 7 月发布时，许多用户失望地发现它在旅途中最高可充电 5W，而其他 MagSafe 配件支持 15W 充电。插入 Lightning 数据线后，“MagSafe 外接电池”可以满 15W 充电，但在没有电源的情况下无法如此充电。

截至目前，安装固件更新的用户能够以更快的 7.5W 速率为其兼容的 iPhone 12 和 iPhone 13 系列机型充电，但它仍然不如 15W MagSafe 充电快。