欧盟力争 USB-C 成为所有智能手机充电器标准，包括苹果 iPhone

IT之家 4 月 21 日消息，据 Apple Insider 报道，欧盟官员投票支持一项计划已久的提案，要求苹果和所有科技公司采用 USB-C 作为通用充电器，并增加对无线充电标准的新要求。

十多年来，欧盟一直在敦促制造商为其智能手机和其他设备使用相同的充电器。欧盟正式提出新立法的计划于 2022 年 1 月获得通过，但需要进一步支持。

现在，内部市场和消费者保护委员会的 MEP（欧洲议会成员）以 43 票对 2 票赞成支持这些提案，并进行了重大改进。

根据欧盟新闻稿，新修订的提案包括呼吁“到 2026 年实现无线充电技术的互操作性”。

目前尚不清楚这些提案具体针对无线充电的内容。Qi 标准已经有效地普遍化，并在广泛的产品中得到支持。

欧盟的亚历克斯・阿吉乌斯・萨利巴 (Alex Agius Saliba) 表示：“欧洲每年有 50 亿个便携式设备充电器出货，产生 11000 至 13000 吨电子垃圾，一个用于手机和其他中小型电子设备的充电器将使所有人受益。” “Ot 将有助于保护环境，进一步帮助旧电子产品的再利用，节省资金，并为企业和消费者减少不必要的成本和不便。”

修订后的提案包括要求改善与“专用标签”的操作。更重要的是，欧盟现在希望通用充电器和无线充电要求适用于更多设备，包括笔记本电脑和其他电子产品。

此前，苹果公司一直反对欧盟要求使用通用充电器的计划。

苹果在 2020 年表示：“我们认为，强制所有智能手机内置的连接器类型的一致性的法规会扼杀而不是鼓励创新，并将损害欧洲的消费者和整个经济。我们希望欧盟委员会将继续寻求一种不限制行业创新能力并为客户带来令人兴奋的新技术的解决方案。”

新的投票批准了对现有提案的这些修订，整个方案现在必须在 2022 年 5 月在欧洲议会进行全体投票。此后，内部市场和消费者保护委员会表示将“准备好与欧盟开始谈判政府对立法的最终形式。”

在文书最终确定和法律挑战完成之前，任何立法都不会最终执行。实施可能需要数年时间。此前在将 USB-C 引入市场后，欧盟已经将 micro USB 作为标准实施。