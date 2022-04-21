因 iPhone 12/13 等不附带充电器，苹果在巴西被判赔偿消费者 7000 元

北京时间 4 月 21 日消息，巴西戈亚尼亚市一家法院裁定，苹果公司在 iPhone 包装盒中没有附赠充电插头，违反了消费者保护法，需要赔偿一名 iPhone 买家 5000 巴西雷亚尔 (约合 7000 元人民币)。

据当地媒体 Tecmundo 报道，巴西法官范德雷・塞雷斯・皮涅罗 (Vanderlei Caires Pinheiro) 裁定，苹果实施了非法“搭配销售”(married sale)。根据巴西《消费者保护法》(CDC) 第 39 条，“搭配销售”在巴西是一种滥用和被禁止的做法，因此不允许将手机和充电插头分开销售。在本案中，苹果向戈亚尼亚市的一位消费者分开出售了一款 iPhone 机型和充电插头，被判有罪，需要赔偿这名用户 5000 雷亚尔。

苹果则辩称，用户没有被要求购买充电插头。虽然 iPhone 使用的是 Lightning 接口，但提供的充电线是 Lightning 转 USB-C 接口，所以任何 USB-C 充电插头都可以使用。苹果进一步表示，停止提供充电插头是出于环保考虑。

不过，法官皮涅罗坚持认为，iPhone 提供的充电线不可能与其他充电插头一起使用，因此消费者不得不购买苹果的产品。此前，苹果已经因为取消赠送充电插头被巴西罚款 200 万美元（约 1284 万元人民币）。