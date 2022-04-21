最新太阳黑子群异常巨大，直径大于地球

北京时间 4 月 21 日消息，据国外媒体报道，目前，最新观测显示，两个巨大太阳黑子群出现在太阳表面，暗示着未来几个月出现明亮极光和具有潜在破坏性太阳耀斑的可能性将增大，一些太阳黑子非常巨大，可以完全吞噬整个地球。

▲ 被称为 AR 2993 和 AR 2994 的两个巨大太阳黑子群，几天前在太阳东北边缘变得活跃，但目前仍然隐藏在太阳盘中。

最新观测到的两个太阳黑子群被命名为“活跃区域 2993（AR2993）”和“活跃区域 2994（AR2994）”，第三个太阳黑子群仍隐藏在太阳的东北边缘，将潜在引起强大的太阳耀斑事件。

每个太阳黑子群是由几个太阳黑子组成，覆盖了数亿平方公里区域，这意味着太阳黑子的直径甚至超过了地球直径，它们是由太阳可见光球层的磁场破坏引起的，从而暴露了可见光球层之下温度相对较低的层。

太阳磁场缠结和解结过程发生在 11 年的周期活动中，每个太阳活动周期都有低活跃期和高活跃期，自 1775 年以来，人们对太阳活动周期进行了编号，从那时开始产生大量关于太阳黑子活动的记录数据。目前正处于第 25 个太阳活动周期，还未达到峰值，这意味着未来还会有更多的太阳黑子活动。

美国宇航局戈达德太空飞行中心太阳物理学家迪恩・佩斯内尔（Dean Pesnell）称，我确信未来几年内，我们将看到更大的太阳活动事件，活跃区域 2993 和活跃区域 2994 是中等规模，并不能代表第 25 个太阳活动周期产生的最活跃事件。

预计当前太阳活动周期中将在 2024 年底或者 2025 年初达到最大值，活跃区域产生的能量将以辐射太阳耀斑和日冕物质抛射的形式释放出来，日冕物质抛射是一种超热的等离子体球。

太阳耀斑和日冕物质抛射可以产生美丽的极光，但它们也可能对电网、卫星、通信网络构成威胁，甚至可能对地球磁场保护之外的太阳旅行者构成威胁。

第 25 个太阳活动周期

4 月 17 日探测到强大的 X1.1 级耀斑来自于第三个太阳黑子群，它是在 AR2993 和 AR2994 之后才旋转出现的。

比太阳在过去几周已经非常活跃，而且短期内不可能活跃度降低。上周，地球与一次较早太阳黑子群相关的等离子体喷射“擦肩而过”。这种情况在太阳活动周期中非常普遍，随着太阳活动周期达到最大值，越来越复杂的太阳黑子区域变得更常见，这就更容易产生太阳耀斑。同时，相关记录显示，目前的太阳活动水平与上一个太阳活动周期大致相同，甚至比之前两个太阳活动周期中此时的水平还低。

4 月 17 日探测到强大的 X1.1 级耀斑来自于第三个太阳黑子群，它是在 AR2993 和 AR2994 之后才旋转出现的，在太阳表面能直接观测到。科学家将太阳耀斑分为五个类别 ——A、B、C、M 和 X，每一类别的强度是前一类别的 10 倍，每个类别共有 9 个分类，最强大的 X 类耀斑是 X1 耀斑的 10 倍，所以理论上耀斑的威力是没有限制的，2003 年发生了有史以来最强大的耀斑事件，达到了 X28 级，以至于勘测该耀斑事件的传感器测量超载，最终数据中断。

太阳耀斑

美国国家海洋和大气管理局（NOAA）太空气候预报中心称，4 月 17 日，X1 耀斑产生 X 射线脉冲导致东南亚和澳大利亚无线电频率在 30 MHz 以下出现中断。同时，也确定了与最近发现的耀斑喷射和日冕物质抛射“擦肩而过”。

当日冕物质冲击地球时，它们会产生严重的影响，例如：破坏电网和无线电通信，甚至会伤害太空执行任务的宇航员，还可能直接破坏卫星的电子设备，加热地球上层大气，增加低轨卫星运行阻力。

未来几年，耀斑和日冕物质抛射将变得更加频繁，意味着太阳活动的危险指数不断增大。到目前为止，我们尽最大能力避免遭受太阳风暴的最坏影响，电网运营商正在“加固”设备以应对这种破坏性。但情况有时超出我们的预期，2003 年“万圣节风暴”期间，导致欧洲部分地区和南非停电数小时。