亚马逊在全体会议回应员工关切，唯独对薪酬避而不谈

北京时间 4 月 21 日早间消息，据报道，亚马逊领导团队在当地时间周二的内部全体员工会议上回答了员工提出的仓库工会化、亚马逊关于“地球最佳雇主”承诺等关键问题。然而，薪酬这一员工最关心的问题，却并未得到管理层的回应。

遗漏这一关键问题，这种做法让许多人感到不解，因为近年来薪酬已成为围绕着亚马逊的热点问题，此前多家媒体都针对此问题进行了报道。亚马逊存在相对较低的基本工资、停滞不前的股价以及艰苦的工作环境等令员工难以接受的问题，这些因素的结合导致了过去一年员工流失率的大幅飙升，该公司部分团队报告的自然减员率高达 35%。外媒分析，去年至少有 50 名副总裁离开了亚马逊，流失率超 10%。

作为回应，亚马逊在今年 2 月份将其基本工资上限提高了一倍多，达到 35 万美元，该公司将这一不寻常的举动归因于 “竞争特别激烈的劳动力市场”。

有员工表示，在本次全体会议上，薪酬是很多人最为关心的问题，公司决定不回答任何与薪酬有关的问题，以避免更多的审查。这位员工称：“对于薪酬的调整，并不是每个人都感到满意，所以他们可能不希望引起人们的注意。”亚马逊公司发言人没有对置评请求做出回应。

精心策划的全体员工会

亚马逊要求员工在全体员工会议之前提交问题。这让领导层有时间来选择和准备他们喜欢的问题。

这是安迪・贾西（Andy Jassy）成为亚马逊 CEO 之后参加的第二次全体员工会议，而对于他在会上所回答的问题，一些员工感到不满，这些员工认为 CEO 的回答不够真正和诚实。他们表示，许多回答都是在重复以前在采访评论或新闻稿中的声明。2018 年，该公司宣布将停止在全体会议上接受现场提问。一位员工表示：“公司的规模越大，坏消息就越多，问答环节就越是经过精心策划的。”

不过，问答环节也有真实的时刻。在回答有关亚马逊重返办公室政策的问题时，贾西说，最近几个月他“大部分时间”都会来到办公室工作，因为这样做能“让工作效率变得更高”。但亚马逊将继续由各个团队决定他们的长期计划，目前商务旅行已经恢复，贾西补充说。

他说道：“我发现人与人之间的互动确实会有所不同，当人们坐在一起交流的时候，就是会出现火花。”

在周二的员工全体会上，贾西回到了一个与亚马逊股价波动相关的问题，而回答这一问题的确是在间接地解决薪酬问题，因为亚马逊的股票占了员工薪酬的大部分。但是一位员工表示，他的回答让人感觉“遥不可及”。在回答这个问题的时候，贾西引用了前 CEO 的说法，他将股市中的短期投资比作投票机，而长期则是称重机，这是亚马逊创始人杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）经常重复的格言，贾西强调公司的股价是由其业务的实质和长期的受欢迎程度决定的。他说道：“在很长一段时间里，我们对客户、对企业、对股东都有巨大的上升空间。”

亚马逊新聘用的实体店负责人托尼・霍格特（Tony Hoggett）也在这次员工会上首次亮相，回到了有关该公司在上个月决定关闭 68 家书店、4 星级和快闪店的问题。霍格特表示：“我们在经过深思熟虑之后做出了这个决定，从长远来看，我们仍将致力于实体店业务。”

一些人还对贾西主持全体员工会议的方式表达了不满，并称其质量有所下降。他们说，以前由前首席执行官贝索斯领导的会议更有人情味，有现场提问和坦率的回答。例如，贝索斯曾在一次全体员工会议上警告说，亚马逊最终会“失败”和“破产”。

一位员工表示，问答环节看起来很有戏剧性，但是实际上令人失望，因为亚马逊并没有提供很多内部论坛来讨论工作场所的问题。这位员工还表示，全公司范围的全员会议每年只举行两次，而其他增加透明度的努力也没有带来任何实际的改善。他说道：“对于亚马逊这种规模的企业来说，我们应该有更好的机制来解决员工所关心的问题，而不是只举行一次性的活动。”