配合防疫政策， IC 载板欣兴昆山工厂再度停工

集微网消息，中国台湾 IC 载板厂商欣兴今（21）日再发公告称，昆山鼎鑫电子有限公司原自 4 月 20 日起依政府规定逐步恢复生产，现配合当地政府防疫政策，自 4 月 21 日起暂时停工至 4 月 27 日。

欣兴指出，本公司及子公司将密切观察后续疫情发展，配合当地政府规定，采取应变措施，以确保员工安全与健康。

据悉，欣兴在昆山的另外一家工厂欣兴同泰科技 (昆山) 有限公司也处于停工状态中。