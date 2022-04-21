国网上海直流充电桩专利公布：保证安全运行，全流程检测，分级运维

集微网消息，上海首个道路直流充电桩启用，据悉，该直流充电桩可提供足够的功率，输出电压和电流范围更大，可实现快速充电，有效缓解了周边小区充电难的问题。

现有技术充电桩一般提供常规充电和快速充电两种充电方式，人们可以使用特定的充电卡在充电桩提供的人机交互操作界面上刷卡使用，进行相应的充电方式、充电时间、费用数据打印等操作，充电桩显示屏能显示充电量、费用、充电时间等数据。但是，现有的直流充电桩用检测方法存在着电流信息收集不稳定，检测效果差和不具备分级运维功能的问题。

为此，国网上海于 2021 年 11 月 28 日申请了一项名为“一种直流充电桩全流程检测运维方法”的发明专利（申请号: 202111426968.7），申请人为国网上海市电力公司。

▲ 图 1 直流充电桩用检测方法流程图

图 1 为直流充电桩用检测方法流程图，具体步骤包括：首先，充电桩信息收集，收集整理充电桩基本信息、到货验收结果、周期检测结果静态、动态多维数据等（S101）。然后基于所收集的数据进行充电桩质量评价，并基于分级运维策略为各充电桩进行相应运维检测（S102）。充电桩质量进行评价具体为：首先基于充电桩质量指标，预先确定充电桩质量影响关键因素；然后基于采集的充电桩原始信息及充电桩质量影响关键因素评价充电桩质量。分级运维检测是针对每个充电桩均进行相应的检测，有效提高可靠性。

之后进行充电桩的实时维护，以提高工作稳定性（S103）。直流充电桩电流输出稳定性检测，充电时，通过电流表进行实时检测电流输出情况，并不断经过计算机服务器进行电流数据对比操作，电流输出大小应该不得超过充电电流的允许额定电流，检测数据通过计算机服务器进行数据对比，再进行库存。通过不断的降温散热，充电桩可以长时间稳定的进行充电作业。

再进行充电桩的检查（S104），基于充电桩的工作状态，判断充电桩是否处于不工作状态，若是，则对充电桩表面的灰尘进行清理，排放不到位的充电枪应及时规整，并对内部电路进行检查，包括判断充电桩是否存在电路损伤、线路老化或者过热融化的现象等。

最后充电桩工作时长的判断（S105）。充电桩充电作业时间规定限制，充电桩不得超过 12 小时长时间充电运作，应不定时检查或者自动断电保护。

▲ 图 2 充电桩批量投放评价流程图

图 2 为充电桩批量投放评价流程图，对于充电桩的检查无误后，数据对比准确，运行稳定，即可进行批量投放作业，对用户反馈的信息应及时查缺补漏，并对修改方案进行及时的调整，充电桩的工作稳定性直接影响电动车的使用寿命。充电桩检测无误后数据保存作业，对于充电桩的各项指标显示正常，并且数据对比准确，即可进行安全充电作业。

简而言之，国网上海的直流充电桩专利，通过实时采集充电桩工作数据，确定充电桩工作稳定性，并输出相应保护措施，能够保证充电桩安全运行，同时检测效果好，具备分级运维功能。

国网是关系国家能源安全和国民经济命脉的特大型国有重点骨干企业。未来随着更多直流充电桩的投入运营和使用，将能更好满足新能源汽车产业的增长需求，同时极大缓解消费终端对于新能源汽车的里程焦虑和充电不变的忧虑。