俄罗斯独立开发者的困境：程序软件能卖出去，但收入无法提现

在俄罗斯当个程序员，也太难了。Github 现在大批封禁俄罗斯账号，只要与被制裁实体有关联的账号都会被限制访问，甚至早就辞职了的也受波及。那当个独立开发者，安安静静地自己写代码自己卖，行不行？抱歉，此路也走不通了。

受金融方面的制裁影响，Visa、Master 和 Paypal 都已经暂停服务，即使代码卖出去了也拿不到收入。这就是程序员小哥 Mansur 最近的遭遇。

有收入，无法提现

事情是这样的：Mansur 小哥开发了一款 PHP 仿推特程序，放在最大的数字资产交易平台 Envato 上卖。

Envato 就相当于一个只卖无实物商品的淘宝。图片、字体、软件源码、PPT 模版啥的都能在这上面卖，养活了全球无数自由职业者和小创作团队。

小哥这款仿推特程序名叫 ColibriSM，功能完善外观精美，自我宣传是建立社交媒体网站的最佳选择。

在平台上确实也广受好评，两年来积累了很多忠实客户。

但最近有人发现，原本卖 69 美元的代码，被他直接涨到了 1000 美元。

这下慕名而来的新客户傻了眼，还有老客户要投诉他乱涨价。

小哥无奈地解释道：特意设一个不合理的价格，就是想让大家先别买了。原来，Envato 平台竟然已经停止给俄罗斯开发者提现。

Envato 公告上是这么说的：

自 2022 年 3 月 26 日起，我们不再向任何总部设在俄罗斯的金融机构支付创作者的收入。

在小哥看来，虽然银行卡、Paypal 不能用了，但不是还有别的网络支付平台可以用么？但 Envato 没有想办法解决支付问题，反而给了他几个离谱的选项：要么申请冻结账号，要么找个能收款的接盘侠连账号带里面的收入私下卖了。

当然，也可以先把收入留在平台里，等啥时候能提现了再说。总之，小哥现在不仅拿不到收入，还得给客户提供更新和售后服务，充当免费劳动力。他只能无奈出此下策：涨价，停更。有人给他出主意，要不咱自己开个网站自己卖，不跟他们这些平台玩了。

小哥表示将来会这么做，已经把 Envato 账户设置成非独家销售了。

不过失去平台的流量，还能维持当前的销量吗？

One more thing

可想而知，Mansur 的遭遇并非个例，Envato 也不是唯一一家这样做的国际公司。这或许也能解释，为啥程序员都在加速逃离俄罗斯。

据俄罗斯电子通信协会公布的数据，到 3 月底已流失 7 万名 IT 人才，并预测 4 月还将流失超过 10 万人。格鲁吉亚、土耳其等周边国家是他们去的最多的地方。再看 Mansur 最新的个人状态，也已经改成了生活在土耳其。

参考链接：

[1]https://www.csm-demo.ru/thread/30630

[2]https://codecanyon.net/item/colibrism-the-ultimate-php-modern-social-media-sharing-platform/26612898/comments?page=115

[3]https://www.datacenterdynamics.com/en/news/70000-russian-it-professionals-have-left-the-country-another-100000-could-leave-in-a-month/