谷歌高级总监谈无障碍设计：公司也有失能症员工，此类需求非残障人群独有

北京时间 4 月 21 日下午消息，近日，Google（谷歌）举办无障碍圆桌会议，谷歌全球无障碍和包容性团队高级总监 Eve Andersson 与一众媒体聊了聊谷歌无障碍产品、团队以及选择无障碍的理由。

众所周知，谷歌的软件开发都是基于自家的 Android（安卓）操作系统，而与另一大巨头 iOS 正相反，安卓是个有多个供应商定的发行版的开放平台，具有不同的功能集和更新时间表。

安卓的开放是否对谷歌推广相对小众的无障碍功能构成挑战？谈及这个问题，Eve 表示，她本人就是要负责签购买不同硬件产品的采购单，在进行无障碍产品开发设计的时候，都会尽量和尽可能多的厂商的进行沟通，确保代码是开源的，目标是尽可能多地去支持多个安卓版本以及操作系统和不同的硬件型号。

2013 年，Eve 加入谷歌无障碍团队。她带队 9 年来，谷歌无障碍团队已经有 3 款代表性产品，覆盖到听障人士、盲人及弱视群体、语言障碍患者等。

随着开发和产品逐渐体系化，无障碍已被融入谷歌产品开发的核心流程中。Eve 称，谷歌在产品开发全流程的各个环节中都会涉及跨部门合作，致力于在产品开发的流程中嵌入这种无障碍的能力。

对此，她引用了谷歌 CEO 桑达尔・皮查伊（Sundar Pichai）曾形容公司工作的一句话：“只有当为每一个人解决了问题，这个问题才算彻底解决。”

Eve 表示，Google 不光是在产品工具方面会有充分的考量，同时在搭建自身员工团队的时候也会充分考虑。

据悉，谷歌在招聘时会雇佣一些失能症员工，并有一套成熟的培训流程，甚至还有专门的办公无障碍项目（Office Accessibility Project）。这些员工首先会学会如何用技术和网络方便自己的工作与生活。

失能需求，并非残障人群独有

谈到失能症员工，Eve 表示，并不会因为生理上的失能去给他安排一个特殊的角色，而是通过谷歌产品来实现和其他员工一样的“正常工作”，担任和其他人一样的角色。Eve 认为，只有如此，才能让员工感到真正融入集体。

除了用 AI 技术为残障人士开发针对性产品外，谷歌做的更多的是在大众产品中融入无障碍的功能 —— 也是为了增强失能人群的融入感。

她举了 Google Meet 会议产品的例子，当人们用该产品进行线上会议时，屏幕上可以显示实时字幕 —— 而 Eve 此次正是通过 Google Meet 举办的会议。Eve 还谈到高对比度屏幕，不仅仅能帮助人们在阳光下看清文字，还能帮助弱视人群的日常使用。

其实，不仅仅是失能人士，身体健全的人群也会遇到这样那样的“失能”场景。如骨折、开车等等。那些原本为失能人士所开发的产品或功能，有些像实时翻译、语音转录等因为方便而逐步走入更多人的视野。

Eve 分享到，几年前她患有重复性劳损（RSI）难以打字时，就是靠语音输入来完成日常工作的。

此外，Auto Completed 起初就是个专门的无障碍的产品，但如今却方便了经常出差或者走路打字的人。谈起这款产品，Eve 激动地说“我觉得我现在没有 Auto Completed 就没办法在手机上打字了。”

Eve 认为，无障碍产品不断发展，最终受惠的不仅仅是失能人群，而是全人类。正如她曾在博客中写道，“就像无障碍设施一样，无障碍科技产品也将使没有残疾的人受益。这就更说明，我们不应该认为无障碍设施是与己无关问题。归根到底，我们所有人是一体的。”

作为年营收超 2500 亿美元的科技巨头，谷歌必然背负着投资者所看重的业绩增长压力。谈到该产品的前景，Eve 表示，在全球拥有某种失能情况的人口已经达到了 10 亿，而在亚太地区人口数量更是达到了 6.9 亿之多，占比最大，足以证明市场的广阔。

此外，“所有人是一体的”所带来的长期品牌价值，或许是谷歌等科技巨头早早入局的另一大理由。