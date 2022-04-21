特斯拉定下今年目标：生产 150 万辆汽车，实现 50% 以上增长率

IT之家 4 月 21 日消息，在 2022 年第一季度财报电话会议中，特斯拉透露今年的目标是生产 150 万辆汽车。

特斯拉首席财务官 Zachary Kirkhorn 指出，该公司仍然相信到今年将实现 50% 以上的增长率，CEO 埃隆・马斯克也支持 Kirkhorn 的估计。

特斯拉强调，奥斯汀和柏林的工厂都还只是开始放量，这可能会影响特斯拉第二季度的毛利率。在今年年底前实现高产量时，会呈指数式增长。

马斯克还表示，新工厂从开始生产到达到高质量的批量生产，通常需要 9 到 12 个月。因此，柏林和得克萨斯州对特斯拉生产数字的贡献可能会在第三或第四季度更加明显。

IT之家了解到，虽然特斯拉上海工厂因为疫情原因停产了一段时间，但马斯克预测，上海工厂第二季度的汽车产量可能与第一季度相同。然而，他补充说，特斯拉中国的生产数字也可能略低于或高于第一季度，这取决于任何不可预见的挑战。马斯克相信，特斯拉中国将在第二季度挺过来。他对第三季度和第四季度更有希望，前提是如果没有任何其他可能出现的问题。

特斯拉 2021 全年汽车总产量 930,422 辆，其中 Model S / X 生产 24,390 辆，Model 3 / Y 生产 906,032 辆。2021 全年总交付量 936,172 辆，其中 Model S / X 24,964 辆，Model 3 / Y 911,208 辆。