谷歌 Play Store 应用商店新政：5 月 11 日起开始扼杀第三方通话录音应用

IT之家 4 月 21 日消息，据 Xda-developers.报道，很多品牌的安卓手机都支持通话录音功能，该功能也集成在谷歌 Pixel 手机的电话应用中。但由于部分地区法律的原因，并不是所有手机都支持这个功能，不过即使手机没有这个功能，用户也可以从谷歌 Play Store 等应用商店安装一个第三方应用来实现这个功能。不过，即将到来的 Google Play 政策变化将一劳永逸地杀死所有第三方通话录音应用。

多年来，谷歌一直积在逐步杀死 Android 系统上的通话录音功能，在安卓 6.0 版本中，谷歌关闭了官方通话记录 API，该 API 允许开发者轻松地将通话记录功能植入其应用程序。之后一些应用程序开发人员寻找非官方的方法来启用通话录音功能，而谷歌又在安卓 9.0 中扼杀了其中一些变通方法。而在安卓 10 中，谷歌完全屏蔽了通过麦克风进行的通话录音。

作为最后的手段，开发者开始使用安卓的辅助功能服务，在运行安卓 10 及以上系统的设备上提供通话录音功能。谷歌现在直接宣布，将不允许第三方应用程序使用辅助功能 API 进行通话录音，这意味着第三方通话录音应用的彻底终结。

谷歌更新的 Play Store 政策列出了 Accessibility API 即将发生的几个变化。而其中一项变化将阻止第三方应用开发者使用该 API 实现通话录音，这一变化将从 5 月 11 日起生效。

IT之家了解到，Accessibility API 不是为远程通话录音而设计的，也不能被要求进行远程通话录音。在最近的一次开发者网络研讨会上，谷歌澄清说这一变化只会影响第三方应用程序。

不过不用担心，如果你的手机预装了通话录音功能，该功能将继续正常工作。这一即将到来的变化将只适用于 Play Store 上专门使用 Accessibility API 来启用通话录音的第三方应用，提供内置通话录音的谷歌电话应用不受这一变化影响。

目前还不清楚谷歌是否会在 5 月的最后期限后将不符合这一变化的第三方应用从 Play Store 中踢出去。