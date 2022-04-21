《穿越火线》衍生游戏《Crossfire: Legion》上线 Steam，5 月 24 日开启抢先体验

IT之家 4 月 21 日消息，实时战略游戏《Crossfire: Legion》现已上线 Steam，5 月 24 日开启抢先体验。官方表示，这款游戏故事发生在不久的未来，世界已经支离破碎，到处都是激烈的战斗和战术行动。玩家将组建和定制自己的军队，参与激烈的联机战斗，一路过关斩将，不断晋升。

游戏介绍：

世界陷入冲突之中。潜伏者和保卫者一直在争夺意识形态的主宰地位；但新派系加入战场，一切都发生了变化。

在不久的未来，企业巨头之间的冲突吞噬了一切，带领你的定制军队在这个武器试验场一般的世界中取得胜利。Crossfire: Legion 是终极的快节奏即时战略游戏。

无论你是追求高度竞争性的体验，或是更喜欢稍微轻松一点的玩法，Crossfire: Legion 都能让你有所收获。

在联机对战模式中，你需要管理资源、巩固基地，同时派遣军队歼灭敌人，用这种方式证明自己的能力。做好准备，在战场上，犹豫不决是你最大的敌人。

Crossfire: Legion 还提供了令人兴奋的多人游戏模式，这些模式会考验你作为指挥官的全面能力，从宏观战略到微观战术，以及你是否意识到并非所有敌人都是可怕的对手。