深圳市政府工作报告：2022 年建成投产中芯国际 12 英寸线

4 月 11 日，深圳市第七届人民代表大会第二次会议举行，深圳市市长覃伟中作政府工作报告。

政府工作报告回顾了 2021 年的主要工作，其中提到，国家第三代半导体技术创新中心、国家 5G 中高频器件创新中心获批建设；衔接国家、省规划部署，研究制定宽带通信与新型网络、半导体与集成电路、生物医药等产业行动计划，前瞻布局合成生物、量子信息、深地深海等未来产业，建立“六个一”工作体系；荣耀 3C 产品线等建成投产，华星光电 T7 项目一期达产，中芯国际芯片生产线扩产等项目加快推进，比亚迪深汕汽车工业园、重投天科第三代半导体等开工建设。

政府工作报告明确了 2022 年工作安排，以下是部分内容：

着力提升协同创新能力。发挥深圳产学研深度融合的优势，促进创新链、产业链、教育链、人才链协同。强化科技产业协同，高标准建设国家第三代半导体技术创新中心、国家 5G 中高频器件创新中心、国家高性能医疗器械创新中心，支持龙头企业牵头组建创新联合体，新开展 50 个以上关键核心技术攻关项目。

做强战略性新兴产业。落实“六个一”工作体系，健全“链长制”，完善金融支持战略性新兴产业政策体系，力争战略性新兴产业增加值达 1.3 万亿元。巩固宽带通信与新型网络、软件与信息服务、智能终端、超高清视频显示等产业发展优势，补齐半导体与集成电路、智能传感器等产业短板。提升生物医药、高端医疗器械、大健康产业发展能级。增强工业母机、精密仪器设备、智能机器人等产业创新能力。培育新能源、智能网联汽车、安全节能环保等新增长点。壮大前沿新材料、先进高分子材料等新材料产业。

全力推动重大工业项目落地。加大以先进制造业为主的工业投资力度，建成投产中芯国际 12 英寸线、华星光电 T7 二期等项目，开工建设 5 个百亿级、10 个三十亿以上重大工业项目，全面完成工业园区转供电改造，全年工业投资增长 12% 以上。

着力提升市场主体质量。健全市场主体梯度培育体系，落实培育壮大市场主体 30 条，扎实推进“个转企”“小升规”“规做精”“优上市”，实施企业上市发展“星耀鹏城”计划。新增商事主体 50 万户，新增“个转企”2500 家、“小升规”工业企业 2000 家，新增国家高新技术企业 500 家、国家级专精特新“小巨人”企业 100 家，新增境内外上市公司 30 家以上，新培育“独角兽”企业 5 家。