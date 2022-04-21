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2328 元新低：华为腕部心电血压记录仪京东狂促

2022/4/21 19:36:17 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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华为 WATCH D 腕部心电血压记录仪去年年底开售，售价 2888 元。此款具有血压测量和心电图采集功能，通过了药品监督管理局二类医疗器械注册。

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华为 WATCH D 叠加微型气泵、气囊等结构，集成高精度压力传感器、压力反馈式控制电路及低流阻气路，实现误差在 ±3mmHg 以内的压力测量系统。手表采用高分子抗拉材质表带，内侧有着弧形气囊，加压过程更稳定。

这款手表同时内置 ECG 心电采集模组，可以生成心电图报告。用户如果看不懂心电图，可以将测量结果发送给第三方医生进行在线解读，分析测量结果并提供健康管理建议。华为表示，该功能 1 年内免费无限次使用

IT之家了解，华为 WATCH D 还搭载最新的 TruSeen 5.0+ 光学监测技术，与华为 WATCH GT 3 系列类似，能够准确测量血氧、心率。此外，手表还支持高心率、房颤筛查等预警。在睡眠时提供睡眠呼吸暂停风险筛查。

这款设备续航 7 天，支持无线充电，内置 NFC 功能，支持安装第三方应用。产品提供两种配色，目前开售的为黑色版本。

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关键词：华为WATCH D

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