上海网络辟谣：所谓的小红书“裁员 20%”只是正常人员汰换

IT之家 4 月 21 日消息，近日，有传闻称社交平台 App 小红书正在进行整体性裁员，“不少员工当天被通知要求离职，没有沟通空间。”消息中提到，被裁员工比例约占 20%，赔偿 N+1 但无年终奖（4 月底发）。

对此，小红书背后的行吟信息科技 (上海) 有限公司对“上海网络辟谣”回应称，所谓的“整体性裁员”实际上只是正常的人员汰换。

该公司解释称，这是小红书按照惯例开展企业年度绩效考核工作，基于年度绩效考核结果进行正常的人员汰换，而绩效不合格员工通常占比 10% 左右，此次被汰换的员工大约 200 余人，约占员工总数的 9% 左右。

此外，该公司还表示，公司正妥善对上述员工开展协商工作，进行一对一沟通，根据劳动法等相关法规与其协商解除劳动关系，给付 N+1 经济赔偿，并做好员工权益保障相关工作。目前小红书员工数量与业务发展情况总体稳定。

IT之家了解到，此前有认证为小红书员工的脉脉用户爆料称：当天突然被通知 last day，虽然有 N+1 赔偿但拿不到年终奖。还有小红书员工透露此次整体裁员 20%，各个部门都有波及，波及的应届生和试用期员工较多，北京、上海公司均有员工被裁，但也有说法称是正常的盘点优化，属于末尾淘汰，后面还会再开启招聘。