B站车机版详细体验：汽车里还能看视频、刷弹幕

喜欢B站又有车的网友们有个好消息啦，那就是B站正式推出了车机版的客户端，只需要把它下载回来，再安装到你的爱车上，就可以愉快地刷B站了。另外，我们知道车机和电视的屏幕方向是一样的，很多朋友也动起了在电视使用车机版B站的心思，那么这个车机版如果用到电视上好不好用呢？我们这就来看看。

简单界面 快捷操作

B站车机版安装好后，首次运行需要用户使用手机客户端进行扫码登录操作，登录界面是可以跳过的，就是没有设置关闭按钮而已。开启后可以听到“又是元气满满的一天呢”的欢迎语。

▲ 图 1 首次运行有登录提示

B站车机版采用了简介的操作界面，左侧有功能分类栏（FM、视频、续播、我的）其它大部分区域为内容显示区域。一切使用大图标模式，方便用户触控，简化的界面也有利于用户快捷操作。

▲ 图 2 B站车机版主界面

默认 FM 车载电台有了新选择

B站车机版默认栏目为 FM，也就是电台栏目，进入 App 后用户只需要点击播放按钮，即可播放推荐的直播电台。当然还有一堆的其它直播电台节目可供选择，B站车机版采用了大图标形式方便用户选择与触控。这样的设计就是让用户可以一键开始听电台，不用点来点去找来找去，明显是为司机准备的。

▲ 图 3 一键听电台

视频不能少 乘客可畅享

当然B站车机版怎么能不带有视频功能呢？不过这个功能可不是给司机在开车的时候使用的啊！乘客们倒是可以用它来刷视频。

进入B站车机版的视频栏目就可以看到我们较为熟悉的B站布局，上边一栏为栏目分类，其它大部分为视频推荐内容，也是采用了大图标方式方便用户查看。

▲ 图 4 B站车机版视频栏目

选到自己喜欢的视频就开始欣赏吧。B站车机版的视频播放采用了全屏播放模式，视频播放器支持清晰度调节、支持仅听声音、支持弹幕功能、支持播放速度调节（隐藏到了播放设置中）、支持点赞、收藏、分享。

▲ 图 5 支持速度调节

点击视频会出现播放器功能按钮以及出现下边一栏的视频推荐，方便用户快速切换视频。

B站车机版“我的”栏目可以查看用户自己的收藏、追番、追剧以及关注内容。

▲ 图 6 我的栏目

此外，B站车机版据说可以和手机客户端共享会员（小编不是会员，没有测试），这就比 TV 版厚道许多。

把车机版装进电视

既然有弹幕，又有会员，可比 TV 版厚道多了，那么把B站车机版安装到电视上岂不快哉。二话不说，小编把安装包拷贝入 U 盘，兴冲冲的准备试试B站车机版在电视里的效果。

▲ 图 7 安装失败

结果就是安装失败，不死心的小编在小米电视、小米盒子、天猫魔盒里都尝试安装，也试了几种不同的安装方式，最终还是安装失败。而B站TV 版则可以轻松安装。（安装包确认是好的，可以在车机里正常安装，也能在手机里安装）

▲ 图 8 B站TV 版正常安装

结果以失败告终，也不知道是系统版本问题还是其它什么的，有知道原因的网友麻烦评论区告知一下。

总结

B站车机版给有车人士带来了新的车内设备刷视频体验，司机可听电台，乘客可刷视频，真爽。可是司机可不能在开车的时候刷视频哦。喜欢B站的车主们，赶紧给爱车装上一个体验一下吧。