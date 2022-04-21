中国电信 2022 年第一季度净利润 72.23 亿元同比增长 12.14%，5G 用户超 2.1 亿户

4 月 20 日晚间，中国电信发布公告称，2022 年第一季度公司营收约为 1185.76 亿元，同比增长 11.53%；归属于上市公司股东的净利润 72.23 亿元，同比增长 12.14%。

根据公告内容显示，2022 年第一季度，中国电信移动通信服务收入为 490.14 亿元，同比增长 5.0%，移动用户净增 711 万户，达到约 3.80 亿户，5G 套餐用户净增 2295 万户，达到约 2.11 亿户，渗透率达到 55.5%，移动用户 ARPU 为 45.1 元。

2022 年第一季度，中国电信固网及智慧家庭服务收入达到 296.45 亿元，同比增长 4.9%，有线宽带用户达到 1.73 亿户，智慧家庭收入同比增长 22.5%，拉动宽带综合 ARPU 达到 46.7 元，智慧家庭价值贡献持续提升；产业数字化业务加速增长，收入达到 294.14 亿元，同比增长 23.2%。

展望未来，中国电信表示，公司将紧抓当前的重要战略机遇期，继续以 A 股上市为契机，将“云改数转”战略持续推向纵深，以客户为中心，推出更加优质高效的综合智能信息产品和服务；强化关键核心领域 的研发攻关，打造智能化综合性数字信息基础设施，加快构建算力时代云网底座；加强产业协同，深化资本生态布局，努力转变发展和增长方式；加快数字化转型，全面深化体制机制改革创新，增强员工活力，激发企业动能；贯彻绿色发展理念，提升绿色运营能力，赋能经济社会绿色发展。