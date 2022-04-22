面临性骚扰和性别歧视调查，动视暴雪任命两名女性董事

北京时间 4 月 22 日早间消息，动视暴雪周四表示，董事会将增加两名女性董事。过去一段时间，动视暴雪正面临与性骚扰和性别歧视等问题相关的调查。

新任命的成员将推动动视暴雪董事会的多元化。一直以来，动视暴雪董事会都被批评为严重依赖公司首席执行官鲍比・科迪克（Bobby Kotick）的老朋友们。动视暴雪在声明中称，为了给新成员让出董事会席位，现任董事亨德里克・哈通（Hendrik Hartong）和凯西・瓦瑟曼（Casey Wasserman）将辞职。

此次被任命为动视暴雪董事的包括新闻通讯软件公司 SubStack 的企业传播副总裁璐璐・程（Lulu Cheng Meservey），以及酒饮公司 Bacardi 高级副总裁克里・卡尔（Kerry Carr）。前者已于 4 月 16 日被任命，后者将在动视暴雪即将举行的年度股东大会上获得提名。

如果任命得到确认，动视暴雪董事会将由 4 名女性和 6 名男性成员组成。上周对璐璐・程的任命使得动视暴雪得以遵守加州的一项法律，该法律要求达到一定规模的董事会必须有至少 3 名女性成员。

动视暴雪的领导层因为对待女性的方式而受到广泛批评，这些新董事会成员的加入将带来更多不同的视角。加州一家政府机构去年夏季起诉动视暴雪存在性骚扰和性别歧视等问题，也促使微软以 690 亿美元的价格收购动视暴雪。这笔交易目前正在等待监管部门的审批。

本月早些时候有报道称，在加州的诉讼中，一名高级律师被解雇，而她的助手选择辞职表示抗议，并称加州州长加文・纽森（Gavin Newsom）的办公室以有利于动视暴雪的方式干预案件。即将离任的董事会成员瓦瑟曼去年曾向纽森捐款 10 万美元用于他的选举。