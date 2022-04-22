知乎正式登陆港交所：首日开盘破发跌超 22%，市值 81.35 亿港元

4 月 22 日上午消息，知乎正式登陆港交所，股票代码为“2390”，发行价定在每股 32.06 港元。首日开盘破发，跌超 22%，报每股 24.95 港元，港股市值 81.35 亿港元。

4 月 8 日，知乎通过港交所聆讯，此次 IPO 的承销商为瑞信、摩根大通、中金公司和招银国际。招股书中披露知乎最新持股情况，知乎创始人、董事长周源持股 11.64%，腾讯持股 12.02%，创新工场持股 9.65%，启明创投持股 8.27%。

昨日，知乎香港公开发售接获 4524 份有效申请，认购合共近 260.3 万股香港发售股份，相当于可供认购香港发售股份总数的约 1 倍，亦即并无录得超额认购，国际配售超额认购约 3.37 倍。认购一手 100 股的中签率为 100%，股份每股定价 32.06 港元，集资净额近 7.92 亿港元。若悉数行使超额配股权，将额外集资约 1.2 亿元。

财务及运营业绩

据聆讯后的资料，知乎 2019 年-2021 年营收分别为 6.705 亿元、14 亿元和 30 亿元；净亏损分别为 10 亿元、5.176 亿元和 13 亿元。

招股书显示，知乎 2019 年-2021 年的月活跃用户数分别为 4800 万、6850 万和 9590 万，2019 年至 2021 年的复合年增长率为 41.4%。

2021 年第四季度，知乎的平均移动端月活跃用户达 9960 万人，平均每月浏览人次达 5 亿，平均每月用户互动达 3.9 亿次。

商业化迷途

去年 3 月底，知乎登陆纽交所，发行价每股 9.5 美元，而今日凌晨收盘价为 1.66 美元，跌幅已超 8 成。

招股书显示，知乎广告收入在总营收中占比逐年走低，而商业内容解决方案、付费会员和其他业务等非广告收入占比则由 2019 年的不到二成变为 2021 年的超过 60%。

但非广告收入占比的明显增加也带来了运营及营销成本的激增。知乎 2021 年财报显示，总运营费用为 29.446 亿元，而 2020 年为 13.607 亿元；销售和营销费用为 16.347 亿元，而 2020 年为 7.348 亿元。故营收结构的多元化并没有止住连年亏损的局面。

对于 2022 年第一季度，知乎预计其总营收将达到 7.20 亿元至 7.40 亿元。

知识社区的氛围与大力发展商业化之间的矛盾又如何解决，知乎仍在探索中。回港上市能否拯救让知乎走出股价低谷，答案也将逐渐浮出水面。