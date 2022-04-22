腾讯、网易发布五一未成年人限玩日历，打游戏也要调休

IT之家 4 月 22 日消息，腾讯游戏今日发布《关于五一劳动节假期前后未成年人游戏限玩的通知》。

结合《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》与实际放假调休安排，2022 年五一劳动节假期前后，腾讯游戏旗下在中国大陆地区运营的网络游戏面向未成年人的游戏限玩执行如下：

未成年人限玩：

4 月 22-23 日（周五、周六）

4 月 29 日（周五）

4 月 30 日-5 月 4 日（五一劳动节假期）

5 月 6 日（周五）

5 月 8 日（周日）

—— 以上每日的 20 时至 21 时之间，未成年人可登录游戏。

其余工作日，以及调休上班的 4 月 24 日（周日）和 5 月 7 日（周六），均为禁玩时段。

IT之家了解到，网易游戏也发布《关于劳动节假期未成年人游戏限时的通知》，根据国家新闻出版署《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》要求，结合国务院办公厅《关于 2022 年部分节假日安排的通知》的规定，2022 年劳动节假期期间和前后，网易游戏对未成年人游戏时间的限制如下：

一、未成年人可以在当日 20 时至 21 时体验游戏的日期：

4 月 29 日（星期五）

4 月 30 日至 5 月 4 日（劳动节假期）

5 月 6、8 日（星期五、星期日）

二、未成年人无法体验游戏的日期：