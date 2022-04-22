积塔半导体上海临港厂区 3 月份生产超目标完成，维持 98% 以上产能正常运转

作者： 小如

集微网消息，自 3 月末上海市进入全域静态管理以来，积塔半导体在严格遵守地区防疫政策的前提下有效应对，确保疫情风险可控，保障生产有序运行。

据上海临港产业区消息，截至目前，积塔半导体临港厂区维持着 98% 以上的产能正常运转，3 月份生产超目标完成。虹漕厂区也在稳步推进各项“防疫保产”措施，3 月份完成保产任务，目前平稳运转，为全面复工复产做足准备。

据集微网不完全统计，2022 年 3 月，积塔半导体发布多项设备招标信息。3 月 1 日-23 日，积塔半导体发布的设备类招标信息中，招标设备超 80 台，包括金属等离子刻蚀机、多晶硅刻蚀机、ArF 匀胶显影机、KrF 匀胶显影机、PCM 探针台、背面金属溅射设备等。

积塔半导体是一家特色工艺集成电路芯片制造企业，专注模拟电路、功率器件所需的特色生产工艺研发与制造，积塔半导体特色工艺生产线项目，2017 年签约落户上海临港，2018 年 8 月开工建设，2019 年 12 月首台光刻设备搬入，2020 年 3 月正式投片，2020 年 6 月投产仪式举行。公开信息显示，该项目总投资 359 亿元，目标是建设月产能 6 万片的 8 英寸生产线和 5 万片 12 英寸特色工艺生产线。