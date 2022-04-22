微软 Panos Panay 发新视频展示 Surface Laptop Studio、Win11 等酷炫效果

IT之家 4 月 22 日消息，据 onMSFT 报道，在 Surface 和 Windows 方面，微软以一些令人惊叹的营销和产品视频而闻名。我们通常在年度发布会上看到这些，这大大增加了新硬件的吸引力。微软首席产品官 Panos Panay 最近在 Instagram 上发布了最新的 Surface 产品和 Windows 11 的酷炫混搭宣传片。

这段大约 2 分钟长的视频会让 Surface 粉丝大吃一惊。它具有令人惊叹的介绍，其中包含许多酷炫的视频效果和过渡环节，展示了 Surface 设备所用的各种材料。视频中还有 Windows 11 元素，例如 Fluent 流畅图标、“开始”菜单和 Windows Hello。

用户可以看到 Surface Laptop Studio、Surface Laptop 4、Surface Pro X、Surface Laptop Go 和 Surface Studio。另外还有 Surface Slim Pen 2，以及 Surface Duo 上的铰链和摄像头，甚至 Xbox 无线控制器、《极限竞速：地平线 5》、Xbox Series X 和 Surface Laptop SE 也出现了。

下面是视频：