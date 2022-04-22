德国企业组建技术联盟，攻关光量子计算芯片

集微网消息，据外媒报道，由德国初创企业 Q.ANT 牵头，14 家合作伙伴组成“PhoQuant”项目，目前正在开展可在常温下运行的光量子计算芯片研发。

该项目预算约为 5000 万欧元，主要由德国联邦教育和研究部出资，将用于演示基于传统半导体工艺片上集成光子器件，形成“光子集成电路”，并在常温下操作量子比特实现化学工业、生物医学和材料科学等特定领域的大规模计算，在完成技术验证后，相关成果将进一步向工业界输出。