TCL 华星宣布实现最高曲率 Mini LED 电竞显示器量产突破

IT之家 4 月 22 日消息，据 TCL 华星官方消息，TCL 华星于 2021 年 ChinaJoy 展会全球首发了最高画质 34 英寸 165Hz R1500 Mini LED 曲面电竞显示器后，已于同年 11 月实现了该模组产品的量产和出货，其客户品牌的终端整机产品 2022 年第二季度海外上市。

据介绍，该产品搭载了比传统 VA 技术具有更高的穿透率、对比度，更大的视角和更快响应速度的 TCL 华星高性能 HVA 屏，也兼顾了低能耗和环保。在 TCL 华星最高曲率超宽屏 21:9 技术、最高性能 HVA + 极高分区 MLED 背光 High-Zones Local Dimming（HLD）算法技术及最强动态 Variable Refresh Rate Di-flicker（VDF）算法技术三大核心技术的加持下，该产品达到了曲面 R1500，最高的 HDR 及 FreeSync 标准（VESA display HDR 1400 及 FreeSync Premium Pro）。

IT之家了解到，这款 34 英寸 165Hz R1500 Mini LED 曲面电竞显示器，具有 21：9 超宽显示比例和 178° 超广视角，和平面显示相比，曲面显示更加贴近人眼视觉的弧度。

针对曲面屏由于形变会造成的显示不均匀问题，TCL 华星通过创新的 COA+POA 技术工艺，使玻璃内部结构不容易发生错位，保持了曲面显示的均匀性，带来更好的环抱式沉浸竞技感受。

相较于 Display HDR 1000，Display HDR 1400 的亮度标准提高了 40%、黑阶降低 2.5 倍，而对比范围则增加 350%。34 英寸 165Hz R1500 Mini LED 曲面电竞显示器采用了业界最高穿透率的 HVA 技术，实现超高亮度和对比度的同时，动态渲染效果更好，也减少了光晕，同时采用 TCL 华星自主创新的极高分区（HLD）算法，动态对比度超过一百万。另外，高达 1152 个的背光分区，让它实现了亮暗分区的精准控光。