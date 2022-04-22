在飞机上也能快速上网，SpaceX 将为 JSX 航空提供星链网络服务

IT之家 4 月 22 日消息，马斯克旗下 SpaceX 正式进军机上 Wi-Fi 市场，现已签下一大笔 Starlink 卫星互联网协议，已与一家航空公司达成合作，将利用其星链卫星网络为独立航空运营商 JSX 提供空中无线互联网服务。

JSX 首席执行官威尔考克斯（Alex Wilcox）对此表示：“我们将是第一个在飞机上提供星链上网服务的公司。”他预计该服务将在第四季度之前提供，甚至更早一些，目前这项服务仍需等待监管部门的审批。

Alex Wilcox 透露，与 SpaceX 的协议涵盖了多达 100 架飞机服务。IT之家了解到，JSX 目前的机队中已拥有 77 架 30 座 Embraer 喷气式飞机。

值得一提的是，Wilcox 曾是 JetBlue Airways 的产品开发主管，他对于这件事十分积极，“SpaceX 的工程师令人难以置信”。

他预计该服务将在第四季度之前实装。目前，为了测试目的已经在 JSX 飞机上安装了 Starlink 飞机天线。

不过 Wilcox 拒绝提供有关 JSX 与 SpaceX 合同的财务细节。他指出，JSX 将免费为乘客提供 Starlink 服务，无需登录即可连上网。

除此之外，达美航空也正在对星链 (Starlink) 的技术进行探索性测试，而且 SpaceX 几个月来一直在就提供星链空中互联网服务与航空业进行谈判。他们认为，星链是 SpaceX 在全球没有互联网接入的地区招揽消费者和企业客户的战略中一个关键环节。