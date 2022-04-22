网络设备拉动需求，业内人士预测 DDR3 Q3 供不应求

业内人士透露，DDR3 和其他利基市场的内存需求已开始回升，但由于逻辑芯片代工产能紧张，预计将在 2022 年第三季度供不应求。

据《电子时报》报道，消息人士称，自第二季度以来，晶豪科技等存储芯片供应商的 DDR3 和其他低密度 DRAM 芯片订单有所增加。

晶豪科技表示，终端客户的库存调整刚刚结束，自 4 月份以来，该公司看到了订单的增加。此外，由于上海等地的疫情防控导致物流受限，配送时间延长，客户要求提前配送。如果封锁和限制被接触，客户将在 5 月至 6 月期间进一步加快订单步伐。

截至去年年底，晶豪科技持有价值 53.76 亿新台币的芯片库存，而 2021 年第三季度末的库存为 50.6 亿新台币。公司合作伙伴包括武汉新芯集成电路制造有限公司（XMC）和力积电（PSMC），公司表示，XMC 的 NOR flash 出货仍然正常。

晶豪科技称，已经与 PSMC 达成了 DRAM 内存的长期供应协议，并设法获得了与 2021 年水平相当的 2022 年可用晶圆产能。这家无晶圆厂的公司也在考虑将其 DRAM 产品过渡到 25nm 工艺制造，目前主要使用 38nm 工艺制造。

该公司表示，尽管宏观环境不利，但仍对终端市场需求持乐观态度，且尚未看到疲弱迹象。该公司指出，网络路由器和 Wi-Fi 6/6E 设备应用将在今年下半年推动利基市场的内存需求。