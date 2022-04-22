紫光国微：正积极拓展模拟芯片品类，部分产品已实现批量销售

IT之家 4 月 22 日消息，4 月 20 日，紫光国微发布了 2021 年年报。报告显示，紫光国微 2021 年实现营业收入 53.42 亿元，同比增长 63.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 19.54 亿元，同比增长 142.28%。

IT之家了解到，紫光国微同日在接受调研时表示，集团层面的合并重整方案已经法院裁定，目前在方案的执行阶段。公司已经和战略投资者就公司业务情况进行了很好的沟通，战略投资者在半导体领域有丰富的投资经验和业务布局，未来对公司资金、业务、客户、技术方面都能起到促进作用。

谈及特种集成电路业务时，紫光国微称公司特种集成电路业务所处行业在规模增长、国产化率提升及信息化比重提高等因素的共同影响下，近年来保持高速增长，发展空间很大。该行业竞争壁垒高，进入周期较长，且对产品的可靠性、稳定性有很高要求，对新进入者的要求较高，总体竞争格局相对稳定。公司产品在数字类控制芯片领域已经有比较高的市场占有率，正在积极拓展模拟芯片品类，部分模拟产品已经在 2021 年实现了批量销售，有望成为公司未来收入和利润的重要贡献点。

针对特种芯片业务 2021 年交付紧张的问题，紫光国微表示，2021 年，由于产业链需求爆发，整体产能承压，公司积极协调资源，基本上保障了主要订单的交付。经过一年的努力，产业链产能保障能力有很大提升。公司去年年底新增测试产线场地，进一步扩充自有测试产能，今年二季度能够完全释放，预计基本可以满足今年的客户需求。