莫德纳全球首个二价新冠疫苗最新临床结果公布

IT之家 4 月 22 日消息，莫德纳公布了其研发的全球首个二价新冠疫苗 mRNA-1273.211 的最新临床研究数据。据悉，二价疫苗 mRNA-1273.211 是由一半原始新冠毒株、一半德尔塔毒株组成的抗原混合制成的新冠疫苗。

IT之家了解到，数据显示在该疫苗的 2/3 期临床研究中，mRNA-1273.211 与 mRNA-1273 相比在安全性和免疫原性上均有较好的表现，对包括 Omicron 在内的所有相关变种都表现出了卓越的抗体中和滴度。

用药六个月后，其对 Beta 和 Omicron 变种的优势也依然存在。mRNA-1273.211 的 50 微克加强剂量一般来说耐受性良好，其反应性特征与 50 微克剂量水平的 mRNA-1273 加强剂量相当。

Moderna 表示正在开发更新的候选强化型药物，以应对新冠病毒的持续演变。该公司主要关注的是双价的加强针疫苗，以保持高中和抗体滴度，同时提高针对新冠变种的免疫广度。

到目前为止，Moderna 已开发多种通过评估的二价增强剂（候选），包括 mRNA-1273.211 (9 个突刺蛋白突变，基于 Beta 变体) 和 mRNA-1273.214 (32 个突刺蛋白突变，基于 Omicron 变体)，而 mRNA-1273.211 包括 4 个突变，mRNA-1273.214 包括 32 个突变，也是值得关注的 Omicron 变体。