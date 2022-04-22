美国人怕被演，于是要求 Twitter 保留与马斯克的所有通信记录以备将来调查

北京时间 4 月 22 日晚间消息，据报道，由 18 名众议院共和党人组成的小组，今日要求 Twitter 董事会保留与特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）收购 Twitter 相关的所有记录。

这意味着，如果共和党在今秋重新赢得多数席位后，可能对该事件发起国会调查。

这 18 名议员致信 Twitter 董事会，要求 Twitter 董事会主席布雷特・泰勒（Bret Taylor）和其他董事会成员，保留来自官方或个人账户的、与马斯克收购 Twitter 相关的任何信息。

议员们在信中写道：“随着国会继续审查大型科技公司，以及如何最好地保护美国人的言论自由权利，这封信是一封正式请求，要求你们保存与马斯克收购 Twitter 有关的所有记录和材料，包括 Twitter 对这一要约的考虑和回应，以及 Twitter 对股东利益的评估。”

信中还称：“你们应该将这份保存通知解读为，采取一切合理步骤，防止所有文件、通讯和其他信息，包括电子信息和元数据，被故意或疏忽地销毁或篡改，这些信息有助于国会的调查。”

这一请求表明，如果共和党人在 2022 年中期选举中夺回众议院的多数席位，他们可能对 Twitter 展开调查，尤其是在 Twitter 拒绝马斯克收购提议的情况下。

上周，马斯克提出以每股 54.20 美元的价格收购 Twitter。随后，Twitter 通过了一项股东权利计划（即“毒丸”计划），以抵御潜在的敌意收购。

昨晚，马斯克又宣布，已获得 465 亿美元的融资承诺，用于收购 Twitter。这意味着，马斯克可能随时否对 Twitter 提出要约收购（tender offer）。