官方回应“斗鱼虎牙被曝裁员 30%”：不予置评、只是正常的人员优化调整

IT之家 4 月 22 日消息，Tech 星球称，虎牙近日整体大裁员，国际化业务裁员比例高达 70%，出海产品 Nimo 的运营团队大收缩；国内业务团队裁员 20%，主要集中在“云游戏”等创新部门，而且裁员干脆利落，上午通知下午就办离职。

据称，虎牙直播员工约 2000 人，其中国际化部门 200 余人。虎牙国际化业务的裁员中，运营裁员 70%，其他部门对半砍，也解约了很多应届毕业生。对此，虎牙向 Tech 星球回复称，不予置评。

此外，爆料还显示斗鱼近期也在开启裁员行动。有内部人员介绍称，斗鱼直播整体裁员 30%，主要裁员业务为游戏商务和直播经纪，裁员集中在上海和北京的团队，武汉总部也有涉及。目前斗鱼方面回应称，“没有大面积的裁员，只有一些正常的人员优化调整。”

IT之家了解到，斗鱼 2021 年全年营收 91.65 亿元，其中第四季度斗鱼总营收为 23.28 亿元，同比增长 2.6%；毛利润达 2.45 亿元，同比增长 34.3%。

第四季度，斗鱼移动端 MAU（季度平均月活用户）从 2020 年同期的 5820 万增长到 6240 万，增幅比例为 7.2%。同时，该季度付费用户人数也从上一季度的 720 万增长到 730 万。

虎牙第四季度总净营收为 28.087 亿元，直播移动端 MAU 同比增长 7.4% 至 8540 万。2021 年全年，虎牙总营收增长至 113.51 亿元，同比增长 4%；在美国通用会计准则下，归属于虎牙的净利润达 5.83 亿元。