微信官方总结 6 个 Old School 功能，好用却经常被忘

IT之家 4 月 23 日消息，近期，微信官方号“微信派”总结了 6 个快捷、实用的 Old School 功能，是真正考验你微信熟练程度的大基本功。下面一起看看介绍吧。

群收款的正确打开方式

吃饭看展剧本杀后想要 AA，翻遍群菜单都找不到群收款？别在群菜单里找了，这里收不了款，只能给群友发红包。正确的打开方式如下。

微信首页-右上角 + 号- 收付款-群收款-选择聊天

可以将“收付款”理解成支付功能的中心，群收款入口设置在这里，倒也顺理成章。

来，收下这台红包

如果说不会群收款是日常尴尬，那么，找不到“面对面红包”往往让你在春节等各种被讨要红包的时刻手足无措，恨不得原地扣出个 6.66 来。其实，真要抠出“面对面红包”并不难，入口就在“群收款”楼下。

微信首页-右上角 + 号-收付款-群收款-面对面红包

设置红包金额，像递红包一样将显示着二维码的手机递过去，对方扫码就能领取。

朋友们，往里进

出门玩耍，方便起见，总会建个小群。怎样加群最方便？逐个加微信再拉进群实在太慢了。

其实只要在“微信首页-右上角 + 号-发起群聊-面对面建群”里，让身边的人输入同样 4 位数字，就能进入同一个群聊。这下知道，刚学会的群收款要发到哪了吧？

微信首页-右上角 + 号-发起群聊-面对面建群

+ 号背后，暗藏玄机。藏在里面的功能，比你想象的还要多。

@所有人，你会了吗？

话说，谁还不管理着几个微信群啊？作为群主，总有些事要通知到每个人。曾几何时，你是不能直接 @所有人的，而只能通过修改群公告的方式来通知。

群主 / 群管理员：微信群-@所有人/・・・-群公告

但随着微信更新，还真就可以了。群主和管理员只需要在聊天框输入 @，在随后弹出窗口中选择最上方的“所有人”，即可发出所有人消息。

地图上的对讲机

群里通知到了见面时间地点，也不敢说万事大吉。现代人的约会，可能一半时间都用在找路。还好，我们有共享实时位置功能。但我们生活在三维世界里，二维地图只能找个大概，看哪个路标、走哪条通道、上哪条扶梯，还是要靠语言描述。

其实我们可以一边看地图一边告诉对方怎么走：位置共享地图下方藏着一颗“对讲机”按钮，按住它说话，正在共享位置的对方就能直接听到，指路更加方便。

微信群-位置-共享实时位置-长按“对讲机”按钮

关心别人，更关心你

群消息太密，免打扰才是常态。但某个人的消息不能错过，怎么办？

微信群-・・・-关注的群成员

很简单，在“群设置 → 关注的群成员”里，将 ta 设为关注，以后 ta 在群里发消息微信就会发出提醒，哪怕开了免打扰也是如此。

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