“智能召唤”功能惹祸，特斯拉汽车撞上 350 万美元私人飞机

4 月 23 日消息，美国当地时间周五，社交新闻网站 Reddit 上爆料显示一辆特斯拉汽车在启用“智能召唤”功能时，撞上了一架价值 350 万美元（约 2278.5 万元人民币）的私人飞机。

Reddit 用户表示，此次事件发生在美国华盛顿州斯波坎市的费尔茨球场，当时飞机制造商 Cirrus 赞助了一场活动。特斯拉汽车慢慢撞上了 Cirrus Vision 喷气式飞机，然后将其推过了停机坪。

据悉，当时这位特斯拉车主启用了“智能召唤”功能，该功能可以让特斯拉汽车离开停车位，并通过导航绕过障碍物到达车主面前。只需在智能手机上使用特斯拉应用，车主就可以在最远 60 米外召唤自己的汽车，前提是需要汽车保持在车主视线之内。

这位 Reddit 用户说，他拥有一辆特斯拉 Model Y，但并不像那位“(决策能力差的) 倒霉蛋，他把特斯拉召唤到几架昂贵飞机周围，结果撞到了最贵 (350 万美元) 的一架！”

“智能召唤”功能于 2019 年首次推出，特斯拉车主立即开始发布各种视频，显示其引发的撞车或混乱场景。一位特斯拉车主在推特上发帖称自己的前保险杠受损，而另一位车主则声称他的 Model 3“撞到了车库的侧面”。

一段与一辆超速 SUV 险些相撞的视频让车主们感到，他们对“智能召唤”功能的测试“进行得不是很顺利”。另一辆特斯拉被行人拍摄到，当它试图穿过沃尔玛停车场时，坐在其他车里的人看起来很困惑。

“智能召唤”功能利用外部摄像头识别周围环境和物体，但它不能防止事故。目前还不知道为何涉事车辆没有在撞机之前停下来，也不清楚其生产时间。

特斯拉此前在司机辅助驾驶功能中使用摄像头和雷达，但最近随着“特斯拉视觉”（Tesla Vision）系统的推出，该公司开始只使用摄像头。

特斯拉视觉最初随同 Model 3 和 Model Y 发布，2021 年 5 月之后交付的这两款车型都移除了雷达。此后，这套系统也出现在 2022 年 2 月中旬及之后交付的 Model S 和 Model X 上。

许多人猜测，安装在特斯拉汽车上的摄像头或传感器可能没有检测到飞机，因为被汽车撞到的飞机当时还在空中。虽然这尚未被证实，但可以解释为什么车辆未能识别前面如此大的物体。

有报道称，“智能召唤”功能的更新版本使车主能够从更远的地方召唤自己的汽车，并可以在更复杂的停车环境中导航。特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）称“智能召唤”是该公司“有史以来最火爆的功能”。