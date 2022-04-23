Netflix、Meta 股票持续下行，前者近半年跌近 70%

4 月 23 日消息，去年 11 月份美国市场科技类股票达到峰值后开始大幅下挫，其中流媒体服务公司 Netflix 和社交媒体 Facebook 母公司 Meta 股票受到的打击最为严重，两只股票过去几年内的涨幅已经悉数抹平。

自纳斯达克指数于去年 11 月份创下历史新高以来，Netflix 市值已下跌近 68%；Meta 市值也已经下跌超 45%，较两个月前的历史高点下跌超 50%。

作为科技行业代表 FAANG 股中的成员，Netflix 和 FMeta 最近股价持续下跌。就在不久前，这两家公司看起来还似乎风头正盛。Netflix 已经深深扎根于美国家庭，拥有各类用户必看的原创视频内容，以至于公司可以定期提高每月订阅费用。Meta 旗下 Facebook 则拥有数十亿用户，广告业务占据市场主导地位，巨额在线广告收入令其他企业艳羡不已。

但是，随着市场竞争日益加剧，加之宏观经济环境变化，投资者开始重新评估两家公司的前景，形势急转直下。

截至本周五收盘，Netflix 市值为 992 亿美元，远低于去年 11 月份的 3000 多亿美元市值。Meta 去年曾短暂地跻身万亿美元市值企业行列，但现在总市值已降至 5326 亿美元。

过去一周对 Netflix 来说尤其糟糕。周三，公司股价暴跌 35%，股票录得 2004 年以来最差表现。此前 Netflix 表示，2022 年第一季度是公司 10 多年来首次出现用户流失，预计本季度还将流失多达 200 万名用户。

Facebook 母公司 Meta 也将于下周公布财报。自今年 2 月份发布 2021 年第四季度财报后，公司股票一直承压下行。Meta 在第四季度财报中表示用户增长数量低于预期，并警告称，来自 TikTok 等短视频应用的竞争正在加剧。

目前 Netflix 股票价格处于 2018 年 1 月以来的最低水平，而 Meta 股票价格处于自 2020 年 4 月以来的最低水平。

投资者预期利率上调，导致周五出现一波美股抛售潮，各类股价普遍下滑。纳斯达克指数下跌 2.6%。

从历史数据来看，十年前开始投资 Netflix 和 Facebook 的投资者现在依然赚得盆满钵满，但新入投资者正在遭受损失。具体来看，Netflix 股票的十年期投资回报率为 1321.77% ，五年期投资回报率为 50.85% ；但三年期投资回报率为负 42.88%，一年期投资回报率为负 57.64%。Meta 股票的十年期投资回报率为 381.56%，五年期投资回报率为 28.14% ，三年期投资回报率为 1.47%，而一年期投资回报率为负 37.91%。