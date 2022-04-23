爆料：华为 Mate Xs 2 将搭载 120Hz LTPS 屏幕，价格可能在 2500 美元左右

IT之家 4 月 23 日消息，华为 Mate Xs 2 折叠旗舰及全场景新品发布会官宣将于 4 月 28 日举行，这款机型现已上架京东等平台开启预约。

据显示屏分析师 Ross Young 爆料，华为 Mate Xs 2 将在屏幕方面进行升级，刷新率提升到 120Hz，但仍然采用 LTPS 屏而非 LTPO 屏，价格可能在 2500 美元（约 16275 元人民币）左右。

LTPO 屏幕相比 LTPS 在电荷迁移率、像素点反应方面都有提升，可降低功耗。

IT之家曾报道，数码博主 @熊猫很禿然 今日还放出了号称是华为 Mate Xs 2 的渲染图，该机拥有三款配色，采用外折设计，右上角打孔。

从曝光的渲染图可以看到，华为 Mate Xs 2 疑似和上一代的外观设计类似，将后置镜头等放在了一个长条里，前置镜头也在同样的位置。

该机的三款配色在机身内侧拥有不同的设计，但只有打开才能看到，分别为：

雅黑：十字皮纹，沉稳

锦白：自然皮纹，气质

霜紫：冰花效果，高级

此外，据 @看山的叔叔 爆料，该机拥有 4880mAh 电池，66W 快充，采用复合叠层结构给屏幕增加缓冲层，可能是最平的折叠手机。

值得一提的是，上个月有一款型号为 PAL-AL00 的华为 4G 新机通过了工信部入网审核，运行 HarmonyOS，搭载麒麟 9000 4G 芯片，预计就是 Mate Xs 2。

据微博博主 @熊猫很秃然 和 @旺仔百事通 爆料称 ，该机为“外折”方案，并且采用右侧打孔设计。