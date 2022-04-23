广东“佛山交通 e 码”上线，乘车码、健康码、核酸证明三合一

IT之家 4 月 23 日消息，据广佛通发布，为进一步优化市民出行体验，即日起，佛山市乘车码升级为“佛山交通 e 码”，乘车码和健康码实现两码融合，同时具备核酸检测结果显示功能，一码通行佛山的公交地铁！

佛山交通 e 码是广佛通公司在佛山市交通运输局和佛山市轨道交通局的指导下，积极筹备并成功开发的具备“公交地铁码”、“健康码”、“核酸检测结果”三合一功能的二维码支付产品。

适用范围

佛山市所有公交线路

佛山市轨道交通范围内所有线路

包括佛山地铁二号线、广佛线、有轨电车

“佛山交通 e 码”两大亮点

只需一个乘车码便可搭乘佛山的公交、地铁，无需切换公交码、地铁码，无需切换进站码、出站码

佛山交通 e 码在实现乘车码、健康码两码融合的基础上，升级增加核酸检测结果显示，乘客经实名认证授权后无需切换健康码小程序，只要亮一个佛山交通 e 码就可完成亮健康码、亮核酸结果和乘车付费三个操作。

如何开通佛山交通 e 码？

首次使用的用户可直接点击或扫一扫下方小程序二维码，也可在微信客户端搜索“广佛通”小程序，即可进入开通首页。

直接点击图片即可开通佛山交通 e 码

进入广佛通小程序 — 佛山交通 e 码“去乘车”— 允许获取你的手机号 — 去开通

勾选同意协议并立即开通 — 同意开通微信免密支付 — 输入支付密码 — 点击完成 — 成功开通微信免密支付

进行实名登记认证 — 人脸识别 — 确认授权健康码信息 — 开通成功，立即体验佛山交通 e 码

常见问题

● 佛山交通 e 码支持哪些支付方式？

答：目前佛山交通 e 码暂时仅支持微信支付方式，车费将通过乘客授权绑定的扣款方式自动扣款。

● 佛山交通 e 码支持换乘优惠吗？

答：目前佛山交通 e 码不支持任何优惠。

● 搭乘地铁时，能否混用不同的乘车码进出站？

答：不能。佛山交通 e 码需“一人一码”、“一进一出”使用，进出站各刷一次，同一车程不得与其他渠道的乘车码混用。

● 手机在无网络状态下，佛山交通 e 码能否正常使用？

答：不能。请在正常网络状态下使用。

● 使用佛山交通 e 码时遇到问题，如何咨询处理？

答：请拨打佛山交通 e 码服务热线：400-844-0001。（热线服务时间：周一至周日 9:00 至 19:00；国家法定节假日 10:00 至 16:00。）

广佛通卡发行至今已通行广东省内 21 个地市，与全国超过 300 个城市实现了互联互通，是佛山市民最重要的交通出行支付工具。佛山交通 e 码通过建立统一的一城一码基础技术架构，进一步提升了公共交通领域交通一卡通应用的安全性、稳定性、便捷性，确保市民出行支付的可靠性。未来，广佛通将加速粤港澳大湾区综合交通一码通的建设，为市民提供更加便利的公共交通二维码支付方式。