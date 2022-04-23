美股周五全线下跌：谷歌跌超 4%，知乎跌逾 6%

美国时间周五，美股收盘主要股指全线大幅下跌，道指创 2020 年 10 月以来最大单日跌幅。投资者继续权衡美联储主席鲍威尔在利率问题上的强硬言论，同时新出炉的企业财报整体令人失望。

道琼斯指数收于 33811.40 点，下跌 981.36 点，跌幅 2.8%，创下了自 2020 年 10 月 28 日以来的最大单日百分比跌幅；标准普尔 500 指数收于 4271.78 点，跌幅 2.77%；纳斯达克综合指数收于 12839.29 点，跌幅 2.55%。标指和纳指均录得今年 3 月 7 日以来最大单日跌幅。

大型科技股普遍下跌，谷歌跌幅超过 4%，苹果、亚马逊、微软和 Meta 跌幅均超过 2%，奈飞跌幅超过 1%。

芯片龙头股普遍下跌，英伟达跌幅超过 3%，台积电、英特尔和高通等跌幅超过 2%。

电动汽车股多数下跌，特斯拉下跌 0.37%，Rivian 下跌 0.44%，法拉第未来下跌 3.09%；蔚来上涨 0.17%，小鹏上涨 0.13%，理想下跌 0.62%。

中概电商股多数上涨，阿里巴巴上涨 0.58%，京东上涨 2.64%，拼多多下跌 0.06%。

中概在线教育股多数上涨，好未来上涨 3.68%，高途上涨 3.68%，新东方上涨 0.39%，网易有道下跌 4.38%。

其它热门中概股涨跌不一，其中斗鱼上涨 1.82%，爱奇艺上涨 1.56%，滴滴上涨 0.58%，哔哩哔哩上涨 0.38%，知乎下跌 6.02%，满帮下跌 3.79%，BOSS 直聘下跌 2.75%，百度下跌 1.21%。昨天，知乎正式在港上市，收盘下跌 23.58%。

具体来说，美股中的主要科技股表现如下：

美股中的主要芯片股表现如下：

在美上市的主要中概股表现如下：

美国时间周四，美联储主席鲍威尔表示支持加快升息以遏制通胀，包括可能在 5 月份加息 50 个基点。受这一消息影响，美股在周四午后遭受重挫，周五继续走软。

投资公司 Mott Capital 创始人迈克尔・克雷默（Michael Kramer）在一份报告中表示：“一直以来，投资者似乎对即将召开的（美联储）会议过于自信，现在需要做出改变。”

克雷默称，鲍威尔的讲话似乎将加息 0.5 个百分点作为基本条件，美联储也可能宣布开始清理资产负债表。

芝加哥商品交易所 Federal watch Tool 的数据显示，联邦基金期货交易商预期，美联储 6 月份加息 75 个基点的几率为 94%，高于周四的 70% 和一周前的 28%。

基准的 10 年期美国国债收益率周五小幅回落至 2.89% 左右，而周四上涨约 8.1 个基点至 2.917%，为 2018 年 12 月 4 日以来的最高水平。

美联储的强硬立场和美国国债收益率的持续上升，可能正在削弱股市此前的吸引力，此前股市被许多寻求回报的投资者视为唯一可行的投资渠道。

本周，道指累计下跌 1.9%，为连续第四周下跌；标指累计下跌 2.8%，纳指累计下跌 3.8%，均为连续第三周下跌。