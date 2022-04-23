欧盟达成重磅监管协议：违规将罚全球营业额 6%，最严可将科技巨头踢出市场

北京时间 4 月 23 日消息，欧盟国家和欧盟议员周六就《数字服务法案》(DSA) 达成协议，该法案要求科技巨头加大力度监管其平台上的非法内容，并向监管机构支付一笔费用以监督他们的合规性。

▲ 四大巨头面临监管压力

经过 16 多个小时的谈判，欧盟终于达成了这项协议。DSA 是欧盟反垄断事务主管玛格丽特・维斯特格 (Margrethe Vestager) 为遏制谷歌、Meta 和其他美国科技巨头推出的第二项利器。

今年 3 月底，欧盟已通过了《数字市场法案》(DMA)。DMA 专注的是反垄断，可能改变科技巨头在欧洲的核心商业行为，限制他们的市场力量。DSA 则聚焦平台对内容的监管责任和定向广告。

“我们已经就 DSA 达成了协议：DSA 将确保线上的非法行为被视同线下非法行为一样应对 —— 不作为口号，而是现实。”维斯特格在 Twitter 上称。

根据 DSA 的规定，违反规定的公司将面临高达其全球营业额 6% 的罚款，屡教不改者可能会导致他们被禁止在欧盟开展业务。

新法案禁止针对儿童或基于性别、种族和政治观点等敏感数据的定向广告。“黑暗模式”(Dark patterns)，即误导人们将个人在线数据提供给公司的策略，也将被禁止。

而且，科技公司每年还需要缴纳高达全球年净利润 0.1% 的费用，以支付监督他们合规性的成本。欧盟每年可能因此获得 2000 万至 3000 万欧元的收入。

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