奔驰：L3 出事故我负责，但你要符合条件算我输

作者： 有车有据

“DRIVE PILOT 自动驾驶系统启动时发生交通事故，我奔驰负全责！”

这是全球首个对 L3 级自动驾驶权责归属问题，做出官方承诺的车厂。

但随着奔驰这一拓荒式的承诺持续发酵，DRIVE PILOT 背后严格的限制条件，也浮出水面：

晚上不能用，雨雪天气不能用，时速超过 60 公里还是不能用。

这么严苛的使用条件，驾驶员真的能等来奔驰为承诺买单的机会？

奔驰负责的 L3，使用条件有多严格？

奔驰 DRIVE PILOT 自动驾驶系统，比较娇贵：

大晴天光线条件好能用，晚上或者雨雪天气不能用。

时速在（37 英里）60 公里以下能用，高于 60 公里 DRIVE PILOT 就自动退出，让驾驶员接管。

具备识别标线的高速公路上能用，路况复杂的城市开放道路上不能用。

具体到高速公路，也得分情况而定，要有厘米级高精地图覆盖，导航数据还要当地政府部门批准才行。

所以到现在，DRIVE PILOT 的使用范围，仅限德国境内的 8000 英里（12800 公里）高速公路。

想体验一把世界首款量产 L3 级乘用车自动驾驶的朋友，别想了，国内高速暂时还玩不转。

如果在现实场景中，出现以上任何一条超出 DRIVE PILOT 使用限制的状况，自动驾驶系统就会亮起红灯，提醒驾驶员接管车辆。

整个过程持续 10 秒钟，如果 10 秒钟之内驾驶员无动于衷，DRIVE PILOT 就会启动制动程序，直接给你停在车道上。

注意，这种时候发生交通事故，奔驰可不背这个锅。

结合上述奔驰给出的担责区间，如果你想体验一下世界上首款 L3 级量产自动驾驶，大概只能是这么一个场景：

一个阳光明媚的晴朗天气下，你以时速低于 60 公里在高速公路上向前愉悦前行，路况有点小堵，但依然有序向前，同行的司机还都特有素质，极限加塞这种事很少会出现……

这个 ODD（运行设计域），多少有点苛刻，完美的情景，现实中少之又少。

在这些条件下，奔驰自然是可以负责的，毕竟能适用的条件太少，而且在这些条条框框之下，DRIVE PILOT 出事故的可能性也比较低。

再想象一下，这种情景，在地广人稀的德国还好，这要是放在北京 3 环线上……

用户在开启 DRIVE PILOT 自动驾驶系统之前，要不要仔细思量思量：

“今天光线条件不太好，万一出了事故奔驰会不会负责任？如果奔驰用场景使用不当的理由拒绝负责，怎么办？”

想一想还是自己上手开吧，至少出了事也没有拉扯推诿的问题。

所以结局大概率就是，奔驰拿出态度要为自家 L3 级自动驾驶负全责，但限制条件太苛刻，用户嫌麻烦最后没人用……

你觉得呢？