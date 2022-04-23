宏光 MINI EV 再迎新对手：长安 LUMIN（糯玉米）发布，下个月开启预售

IT之家 4 月 23 日消息，长安汽车昨日拿出了一款全新的纯电 A00 级轿车，命名为 LUMIN（法语“光”），也就是之前曝光的糯玉米。新车造型类似大家常见的微型车，十分小巧可爱风格。长安汽车称其为“国民出行精品车”，将于 5 月开启预订，今年下半年上市。

IT之家了解到，新车将提供 155km、210km 两个续航版本（未来还将提供 301km 长续航版），拥有雾白、苔绿、湖蓝、鹊灰、露青、麦黄、樱粉七种配色可选，目标群体是追求时尚、个性的年轻消费者。

车身尺寸方面，新车的长宽高分别为 3270mm / 1700mm / 1545mm，轴距 1980mm。长安 LUMIN 采用了四座布局，座椅采用人机工学设计，而且这款车还是同级别产品中首款采用隐藏式门把手设计的车型。

据介绍，全系标配双安全气囊，有网友认为这是把矛指向了五菱宏光 MINI EV。此外，LUMIN 在车体框架关键部位全部采用高强度钢，左右车门均配备 1m 长的防撞横梁，通过大数据 AI+APP 远程推送为新车电池寿命，整车保养提供服务。

此外，这款车型提供迷人灰和倾心蓝两种内饰颜色供用户选择，还有横向贯通式设计的中控台，采用了多功能 10.25 英寸触控屏，支持倒车影像、手机互联、语音控制等人车互联系统。

动力方面，长安 LUMIN 将提供两种电机版本，峰值功率 30kW / 35kW，电池组总量则提供 12.92kWh、17.65 kWh 以及 27.99kWh，对应续航里程为 155km、210km 和 301km（后续推出）。

其他方面，新车配备 Nbooster 智能制动系统，可有效缩短刹车距离和反应时间，可有效提供制动能量回收率，延长续航里程。