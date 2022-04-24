OPPO 前副总裁沈义人：“一加”和“OnePlus”品牌名是我取的，“手感真 xx 爽”也是我的创意

IT之家 4 月 24 日消息，OPPO 前副总裁沈义人昨日在微博发表长文，回顾了自己的过往经历，并且透露一些关于一加和 OPPO 的信息。

沈义人表示，毕业后面试了两家公司，第一家叫豌豆 X，作为应届生根本没被看上。第二家是个望京卷石天地的手机公司，好像是 9 月 1 号面的试 2 号入的职，工号是 3XX 来着。（从目前的资料来看，第二家公司是小米）

沈义人称，“一加”“Oneplus”这个名字是他取的，起这个名字的初衷非常简单也很朴素，没有后来公关解读的那么复杂，就是寓意能通过好的产品去传递口碑，通过一个用户的喜爱连接给另一个用户。

此外，沈义人透露，一加的那句经典描述语“手感真 xx 爽”也是他的创意。

沈义人表示，2020 年 4 月 20 日，因为身体健康的问题已经严重影响到日常生活与工作，他选择暂时离开岗位开始了身体治疗和康复的进程。2021 年 3 月 22 日办理了离职手续。

去年九月，沈义人在一家公司（非手机）做了些顾问的事情，但是目前还是在持续寻找那个真能让他充满热情拍大腿的想投身于其中的事业。

IT之家了解到，百科信息显示，沈义人毕业于集美大学，曾先后在小米、OPPO 工作，2018 年被任命为 OPPO 副总裁，中国大陆事业部总裁，全面负责中国大陆市场业务，向 CEO 陈明永汇报。

2020 年 4 月，OPPO 方面称，由于个人健康原因，原 OPPO 全球营销总裁沈义人将卸任这一职务。