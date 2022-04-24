狂买无压力？马斯克新一轮期权奖励增加收购推特筹码

4 月 24 日消息，特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）提出了高达 465 亿美元的融资方案，以筹集足够的资金收购社交媒体推特。据外媒计算，马斯克本人拥有足够可用于抵押的特斯拉股票，至少可向银行贷款 240 亿美元。

按照融资方案，除了已经拥有价值 40 亿美元的推特股票，马斯克还需要筹集约 335 亿美元，这或者需要他出售大部分未抵押的特斯拉股票。

截至 2021 年底，马斯克持有特斯拉大约 1.73 亿股股票，外加可在 60 天内行权的 5900 万份期权，总计持有特斯拉 21% 的股份。2021 年 6 月提交的监管备案文件显示，其中超过 8800 万股股票已经被用于个人贷款抵押。

对于马斯克收购推特的融资方案，美国投行摩根士丹利 (Morgan Stanley) 愿意提供 125 亿美元的贷款，但这笔贷款需要价值 625 亿美元的特斯拉股票作为抵押。以特斯拉当前股价计算，约合 6100 万股。如果这些数字准确，那么剩下约 2300 万股未质押股票价值约达 240 亿美元。

马斯克还承诺为推特收购交易提供 210 亿美元的额外股权融资。除非有联合竞标者加入马斯克，否则这可能意味着他将出售自己几乎所有未被抵押的股票。

然而，伴随着特斯拉亮眼的一季度财报业绩，马斯克本人也刚刚解锁了新一轮奖励。按照该协议，马斯克有权以每股 70 美元的价格购买 840 万股特斯拉股票。以特斯拉上周五的收盘价计算，这意味着这些奖励总价值超过 240 亿美元，甚至超过了他为收购推特而承诺的最大可能股权支出。

不过，有分析指出，马斯克可能不会独自竞购推特，而是与其他机构合作进行，这将减少他的个人投资。但无论是哪种方式，由于财富增长的速度快于马斯克花钱的速度，这位亿万富翁仍将有足够资金开始下一次冒险。