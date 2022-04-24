AI 律师，在线诈骗

TechTalks 创始人，软件工程师 Ben Dickson 近来遭遇了一场诈骗。

一位律师 Nicole Palmer 称他侵犯了自己客户的知识产权，要求他在发布的内容里为客户署名并加上链接，否则就会对他进行法律制裁。

在确认自己没有侵犯任何人的权利后，Ben 进行了反向调查。令他吃惊的是，通过抽丝剥茧，他发现对方竟然并不是人。

查无此人

调查一开始，Ben 就搜了对方的名字，他发现律师 Nicole Palmer 毕业于哥伦比亚大学，她的简介中写道，她“专门从事工业设计的应用和防护”，并且“三十年来她的事业一直很成功 ”。

看起来一切都挺正常的，唯一的问题是这人根本不存在。从这个虚构人物入手，Ben Dickson 还顺藤摸瓜揭露了一场网络诈骗，犯案者涉嫌使用反向链接敲诈各路博客作者和网站所有者。

上周大部分时间他都在调查 Arthur Davidson，也就是 Nicole 供职的所谓的“律师事务所”。他发现的真相足以令人不安，事实证明，骗子利用起了高科技，建立起了看似合法的机构来欺骗受害者。

希望 Ben Dickson 的记录能帮助大家提高自保意识，保护自己免受类似诈骗。

DMCA 版权侵权

4 月 13 日，律师给 Ben 发了一封“DMCA 版权侵权通知”，邮件里她自称是“Arthur Davidson 法律服务公司的商标律师”，并声称 Ben 在 TechTalks 网站中使用的一张图片版权属于她的一位客户。

“我们的客户很高兴自己的图片能在互联网上使用和分享。但是使用应该标记出图片来源。”她在邮件里说。

她补充说，Ben 有 7 天的时间补充上图片来源，并添加上她客户网站主页的链接。

“否则，我们将被迫采取法律行动。” 她威胁道。

▲ 上面客户的名字和网站被故意涂掉了，原因稍后会解释

邮件引用了法律条文，看起来也很专业，唯有一件事让 Ben 觉得有点不对劲，那就是对方附上了 Imgur 的链接。Imgur 是一个图片分享网站，任何人都可以上传图片，甚至不需要设置个人资料。所以他们完全有可能从 Ben 的网站下载了这张照片，上传到 Imgur 上，然后声称他们的照片在 Ben 使用之前就已经上传了。

Ben 是个谨慎的人，通常会搜索自己使用的图片的来源，确保自己没有未经许可使用任何人的知识产权。在被警告后，Ben 也愿意再次检查消息来源，如果确实是他出错，他会对对方负责。

经过复查，正如 Ben 所猜测的一样，这张照片并不属于这家客户，而是来自 Pexels，Pexels 是一个不需要申请使用许可的在线图片库。Ben 给律师回了邮件，并附上了图片链接和知识共享许可协议，协议中写明了使用那张图片不需要署名，并要求她解释为什么她说这张照片是她的客户所有。

然后他守株待兔。

看似正常的网站

邮件石沉大海，律师没回复，Ben 第二天又追问她是否会放弃这个案子。

Ben 开始怀疑这是一种策略，这个律师用这种方式强迫别人插入反向链接，等于变相给她客户的网站做广告。

对于做网站的人来说，能够提高自己网站在搜索引擎中的排名是件大好事。恰好有一种方法可以提高网站在搜索引擎结果页面中的位置，那就是让高权威的网站链接回网页。

Ben 决定仔细看看 Arthur Davidson 法律服务公司的网站。建立这个网站的人进行了精心设计，比如域名 arthurdavidson.com 是特意挑选的，这表明该网站和该公司已经存在了很长时间，让人感觉这个网站有一定历史，在.com 时代就已经存在了。

据该网站称，Arthur Davidson 开设自 2009 年，经手过 420 起案件，并打赢了其中的 380 场官司，成功率约 90%。

网站上还列出了这间公司在波士顿的电话号码和亨廷顿大街 177 号的地址，这幢楼里还有其他几家律师事务所。

该网站有一个博客，上面有几篇文章，其中一篇提到侵犯他人版权可能会被罚款 1 万美元。

公司介绍的页面能看到 18 位律师的简介，这些律师分别毕业于东北大学、布朗大学、普林斯顿大学、哈佛大学等著名大学。但与其他专业网站不同的是，这些律师都没有在网站上发布他们在 LinkedIn 的个人页面。

被搁置的域名

调查越深入，冰山露出的部分就越多。比如 Ben 在互联网名称与数字地址分配机构（Internet Corporation for Assigned Names and Numbers，ICANN）的网站上查阅了假律所网站的域名记录。显然，该公司已经开设了 13 年，但直到 2022 年 2 月才决定建立自己的域名。

然后 Ben 在 Wayback Machine（网站档案馆，网址：archive.org）上查找了这个网站的历史记录。很明显 ，这个域名在 2005 年至 2022 年之间一直处于搁置状态。

（有可能该律师事务所可能曾经使用另一个域名，最近才从其前任所有者手中收购了 arthurdavidson.com。）

然后他在谷歌上搜索了该公司，按理说一家拥有如此多知名律师并为客户打赢了“数百万美元”官司的公司至少应该在新闻中出现几次。

但是没有结果。

GAN 生成人脸

几乎可以肯定这就是一个骗局了，Ben 又仔细看了看“律所简介”的页面。这些律师的照片似乎不太对劲。于是他打开了 Nicole 的照片并放大。

然后他就发现这其实是一张由生成式对抗网络（GAN）创建的图片，GAN 是一个深度学习模型，可以被训练来创建面孔，艺术作品或者任何其他东西。

▲ 假律师事务所的假律师 Nicole Palmer 的照片（红圈内有 GAN 合成痕迹）

GANs 自 2014 年发明以来已经取得了极大进步。与早期相比，现在的 GAN 能生成更高的分辨率和更自然逼真的图像。有一个叫做 This Person Does Not Exist（此人不存在）的网站可以生成 GAN 人脸，其中有一些简直是天衣无缝。

但是，如果你熟悉 GAN 技术，就可以轻松注意到一些人工生成痕迹，因为有一些不规则的地方明显不对劲，比如耳环、脸侧面的阴影、头发和胡子的边缘、皱纹、眉毛的边缘和眼镜的边缘。

▲ 有明显合成痕迹的 GAN 人脸

掌握了充分证据后，Ben 联系了 Nicole 所代表的客户，让他们说明自身与那家假律所的关系。4 月 18 日，一名客服人员回复说，他们与该律师事务所毫无关系。

不久之后，这个假律所的网站就关闭了，不过 Wayback Machine 上还可以看到这个网站。

虽然 Ben 怀疑那家客户与假律所有关联，但因为没有确凿的证据，所以决定不再深究。

网络留心

这家假律所网站有可能是由一个灰帽 SEO 团队管理的。目前他们技差一筹，但他们或许很快就会以另一个名字卷土重来。

他们所做的事情并不难。这样一个网络骗局只需要复制一些正规律师事务所的网站，几个免费的 DMCA 邮件模板，几张 GAN 生成的人脸（有现成的网站），一些网页设计知识，花点钱买一个电话号码和一个域名。他们还利用了社会工程策略来让受害者产生紧迫感（比如七天期限、法律制裁等），吓得受害者火急火燎地采取行动。

Ben 希望他的发现能帮助大家避免成为类似骗局的受害者。他用来调查的所有工具都是免费的，使用简单方便，大家都可以自己尝试。如果遇到类似的事件请不要恐慌。好好调查并处理妥当，什么事都不会发生。

对于那些正在考虑使用这种诈骗服务的公司，Ben 的建议是：不要这样做。在互联网上获得权威没有捷径，只能通过创造优秀内容来逐渐发展自己。一些阴暗的捷径给你的网站和业务带来的只能是弊大于利。