国产独立武侠游戏《代号锦衣卫》公布预告，采用虚幻引擎 5 开发

IT之家 4 月 24 日消息，游戏开发者“离忧先生”在 3 月底公布了一段代号《锦衣卫》的游戏实机演示，在B站上引发网友热议。

近日，代号《锦衣卫》公布了一段视频预告，该游戏采用虚幻引擎 5 开发，围绕锦衣卫展开，专注于武侠内核的 ARPG，开发团队只有 6 人。

开发者“离忧先生”表示，游戏将以主街（京城，黑市）为主要场景（功能类似怪猎村庄），进行养成，装扮庭院，社交，情报，接任务等等功能，以各个任务为小开放箱庭，自由达成重要次要目标，作为次要场景。

我们打算制作成一个 ARPG 游戏，养成比较重，部分借鉴了九阴真经 ol 的方式。 分为内功，招式，轻功的修行。 都可以换，招式上所有角色动作模组通用，只要有秘籍，就能学会。 秘籍通过任务，抄家，黑市购买，支线亲自教学，或者劫盗等等多种方式获取。 武学养成系统已经开发完成，流程不宜做太多长，无法展开展示，目前完成了两套招式，一套轻功和四种心法。

IT之家了解到，“离忧先生”此前制作了一款名为《剑魄》的独立游戏，不过根据访谈，该项目已暂停开发，打算“从长计议”。

而代号《锦衣卫》的游戏目前制作了大概九个月的时间，我们可以一同关注一下这款国产武侠游戏的后续。