马斯克价值 4 亿元的私人飞机：每小时费用 2.4 万元，拥有厨房、四个生活区

北京时间 4 月 24 日消息，世界首富埃隆・马斯克 (Elon Musk) 本月在 TED 大会上接受采访时称，他每年不会在个人消费上花费数十亿美元，他没有房子，没有游艇，也不度假。

▲ 马斯克的私人飞机

然而，他这种节俭生活方式却有一个例外，那就是私人飞机。“坐飞机是一个例外，但如果我不坐飞机，我的工作时间就会减少 (被旅途浪费)。”他在采访中说。《福布斯》富豪榜显示，马斯克的净资产约为 2700 亿美元 (约合 1.8 万亿元)，位居世界第一。

马斯克拥有一架湾流 G650ER 公务机。这架飞机在 2015 年生产，2016 年被马斯克买下。这不是马斯克的第一架私人飞机，这位特斯拉 CEO 早在 2004 年已买了一架达索猎鹰 900B 飞机。湾流 G650ER 是许多富豪的最爱。亚马逊创始人、世界第二富豪杰夫・贝索斯 (Jeff Bezos)、足球巨星 C 罗据称都有一架湾流 G650ER。

马斯克的湾流 G650ER 注册号为 N628TS。根据跟踪马斯克私人飞机的 Twitter 账号，4 月 15 日，该飞机位于得州奥斯汀。

有趣的是，马斯克的新恋情被曝光也和他的私人飞机有关。今年 2 月，马斯克被拍到与澳大利亚女演员娜塔莎・巴塞特 (Natasha Bassett) 先后走出了他的私人飞机，当时他们乘坐的就是湾流 G650ER。

▲ 马斯克走出湾流 G650ER

▲ 巴塞特下飞机

起售价 4.3 亿元：每小时费用 2.4 万

▲ 湾流 G650ER 的外观

飞行记录显示，仅在 2018 年，马斯克就在他的私人飞机上花费了 70 万美元 (约合 455 万元)，在美国、欧洲和亚洲之间飞来飞去。马斯克和他的家人乘坐私人飞机去“休闲度假”。马斯克还使用私人飞机在洛杉矶地区接送他，往返于他以前的五幢豪宅。2018 年，马斯克飞行了 250 多架次，飞行里程超过 15 万英里 (约合 24 万公里)。私人飞机通常需要耗费数百万美元的运营成本。根据公务机公司 Corporate Jet Investor 的数据，G650ER 每小时的平均飞行成本为 3662 美元 (约合 2.4 万元)。

内部布局：厨房、四个生活区

▲ 厨房

湾流 G650ER 长 99 英尺 (约合 30 米)，有 19 个座位，内部可以定制。常见的内部布局应该有一个前部厨房和四个生活区。厨房里还有两个储物间，一个微波炉和一个对流烤箱。厨房的前墙上安装了一个触摸屏，用来控制飞机的一部分。

主舱有 10 个座位和一个沙发

▲ 主舱

主舱内部设计使用了对比鲜明的浅色皮革座椅和木制家具。这架飞机有 16 个椭圆形窗户，湾流公司称这是航空界最大的窗户。座椅上有脚凳，可以部分倾斜。座椅也可以倾斜成面面相对的角度，或者可以转换成床。主舱通常有两个电视屏幕，一个安装在厨房的前面，另一个放在两个窗户的中间。

组合式餐桌

▲ 餐桌

可折叠的桌子存放在飞机的一侧，可以组合成一张餐桌。飞机的一侧有几个隔间，包括折叠桌子。座位旁边还有一个装有烟灰缸的储物箱。扶手可以打开以操作多个控制按钮，包括头顶灯。主舱后面是贵宾舱，它配有一个滑动门以保护隐私。里面还有一个沙发和一个座椅以及电视。

两个洗手间

▲ 洗手间

飞机上有两个洗手间，厨房和贵宾舱各有一个，没有淋浴。行李存放在洗手间后面，那里有专门的货物区。